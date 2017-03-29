Европа перед лицом российской угрозы

"Россия Владимира Путина очаровывает некоторых кандидатов на французских президентских выборах. Однако ее социальная модель является антиподом Евросоюза, который призван ей возразить утверждением своих ценностей и усилением своего суверенитета", - пишет консультант и публицист Эдуар Тетро во французской газете Les Echos.

"Вмешательство России Владимира Путина в западные демократии, от референдума по "Брекзиту" до американской президентской кампании, включая кражу данных с серверов Демократической партии Хиллари Клинтон или распространение фейковых новостей по социальным сетям, стало достоверным фактом. Вмешательство также и финансовое: Россия - главный финансист неофашистской партии "Йоббик" в Венгрии, а также Марин Ле Пен, которой был одобрен кредит в 9 млн евро Первым чешско-российским банком (ПЧРБ), вовремя обанкротившимся в середине 2016 года. Вмешательство, наконец, военное. Вот уже два года, как российские истребители-бомбардировщики стали непрошенными гостями в европейском воздушном пространстве, в частности, над Ла-Маншем, где они летают с выключенными транспондерами, тем самым умножая риски столкновений с самолетами гражданской авиации", - говорится в статье.

"Россия решила экспортировать свои трудности и свой внутренний кризис в соседние страны, более богатые и счастливые оттого, что они более свободные? - задается вопросом Тетро. - В России недавно декриминализировали не индийскую коноплю, а семейные побои. Насилие носит повсеместный характер в этой стране, где оборонный бюджет утроился за десять лет и где те, кто находится в оппозиции к режиму, заключаются в тюрьму после уличных митингов, наподобие Алексея Навального на этой неделе. Если их не убивают, как Бориса Немцова, Анну Политковскую, Александра Литвиненко. Список длинный и всегда открытый".

"Тем не менее, этот авторитарный режим предпочитают и открыто поддерживают, чуть ли не возводя его на уровень примера для подражания, многие французские политические деятели, - крайне правые и республиканцы справа и суверенисты слева", - отмечает автор.

"В ходе сегодняшней президентской кампании, привязанной к деньгам, социальные сети и пророссийское лобби разделились на два лагеря: те, кто боготворит российское могущество и систему понятий и очарован ими настолько, что полностью с ними согласен. Евросоюз - излюбленная мишень российской пропаганды, он является их врагом. Уничтожить Евросоюз, который обеспечил мир, процветание и укрепление демократий в Западной и Центральной Европе, стало целью, которую они разделяют не только с Путиным, но также с Эрдоганом в Турции, Трампом в США, Фараджем и Джонсоном и их сторонниками в Великобритании", - описывает публицист.

"Другой лагерь - оказывающие сопротивление. Они продолжают вступать в Евросоюз, однако отмечают его ограничения 60 лет спустя после его создания, от плохо защищенных внешних границ до главенства, отданного скорее экономике, торговле и валюте, нежели политике, утверждению и разделению таких ценностей, как свобода, демократия и гуманизм. Они являются полными антиподами варварства Путина", - комментирует Тетро.

"В свои 60 лет Евросоюз выглядит несовершенным и уставшим. Его институты и люди, начиная с его исполнительного органа, нуждаются в быстром коренном обновлении", - говорится в статье.

"Для этого Евросоюз должен усилить свой суверенитет по трем параметрам, - уверен Тетро. - Демократия, цифровые технологии и оборона: 60 лет спустя после создания Европейского объединения угля и стали Европейский союз должен перестроиться на этих новых базисных принципах. Джихадистская угроза и опасный характер путинской России, кредитора Марин Ле Пен, вынуждают нас действовать без промедления".