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29 марта 2017 г.
29 марта 2017 г.

Эдуар Тетро | Les Echos

Европа перед лицом российской угрозы

"Россия Владимира Путина очаровывает некоторых кандидатов на французских президентских выборах. Однако ее социальная модель является антиподом Евросоюза, который призван ей возразить утверждением своих ценностей и усилением своего суверенитета", - пишет консультант и публицист Эдуар Тетро во французской газете Les Echos.

"Вмешательство России Владимира Путина в западные демократии, от референдума по "Брекзиту" до американской президентской кампании, включая кражу данных с серверов Демократической партии Хиллари Клинтон или распространение фейковых новостей по социальным сетям, стало достоверным фактом. Вмешательство также и финансовое: Россия - главный финансист неофашистской партии "Йоббик" в Венгрии, а также Марин Ле Пен, которой был одобрен кредит в 9 млн евро Первым чешско-российским банком (ПЧРБ), вовремя обанкротившимся в середине 2016 года. Вмешательство, наконец, военное. Вот уже два года, как российские истребители-бомбардировщики стали непрошенными гостями в европейском воздушном пространстве, в частности, над Ла-Маншем, где они летают с выключенными транспондерами, тем самым умножая риски столкновений с самолетами гражданской авиации", - говорится в статье.

"Россия решила экспортировать свои трудности и свой внутренний кризис в соседние страны, более богатые и счастливые оттого, что они более свободные? - задается вопросом Тетро. - В России недавно декриминализировали не индийскую коноплю, а семейные побои. Насилие носит повсеместный характер в этой стране, где оборонный бюджет утроился за десять лет и где те, кто находится в оппозиции к режиму, заключаются в тюрьму после уличных митингов, наподобие Алексея Навального на этой неделе. Если их не убивают, как Бориса Немцова, Анну Политковскую, Александра Литвиненко. Список длинный и всегда открытый".

"Тем не менее, этот авторитарный режим предпочитают и открыто поддерживают, чуть ли не возводя его на уровень примера для подражания, многие французские политические деятели, - крайне правые и республиканцы справа и суверенисты слева", - отмечает автор.

"В ходе сегодняшней президентской кампании, привязанной к деньгам, социальные сети и пророссийское лобби разделились на два лагеря: те, кто боготворит российское могущество и систему понятий и очарован ими настолько, что полностью с ними согласен. Евросоюз - излюбленная мишень российской пропаганды, он является их врагом. Уничтожить Евросоюз, который обеспечил мир, процветание и укрепление демократий в Западной и Центральной Европе, стало целью, которую они разделяют не только с Путиным, но также с Эрдоганом в Турции, Трампом в США, Фараджем и Джонсоном и их сторонниками в Великобритании", - описывает публицист.

"Другой лагерь - оказывающие сопротивление. Они продолжают вступать в Евросоюз, однако отмечают его ограничения 60 лет спустя после его создания, от плохо защищенных внешних границ до главенства, отданного скорее экономике, торговле и валюте, нежели политике, утверждению и разделению таких ценностей, как свобода, демократия и гуманизм. Они являются полными антиподами варварства Путина", - комментирует Тетро.

"В свои 60 лет Евросоюз выглядит несовершенным и уставшим. Его институты и люди, начиная с его исполнительного органа, нуждаются в быстром коренном обновлении", - говорится в статье.

"Для этого Евросоюз должен усилить свой суверенитет по трем параметрам, - уверен Тетро. - Демократия, цифровые технологии и оборона: 60 лет спустя после создания Европейского объединения угля и стали Европейский союз должен перестроиться на этих новых базисных принципах. Джихадистская угроза и опасный характер путинской России, кредитора Марин Ле Пен, вынуждают нас действовать без промедления".

Источник: Les Echos


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