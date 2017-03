29 марта 2017 г. Томас Л. Фридман | The New York Times Трамп - китайский агент "Громкая история, за которой все гоняются, - является ли Трамп марионеткой России. Напрасно. Это все дымовой экран. На самом деле Трамп - китайский агент. Он явно стремится сделать Китай снова великим. Просто посмотрите на факты", - призывает Томас Л. Фридман в The New York Times. "Трамп добился поста, обещая, что сбалансирует нашу торговлю с Китаем, и что же он делает в первую очередь? Он отбрасывает разработанную в Америке сделку о свободной торговле с 11 другими тихоокеанскими странами - договор, стороны которого приносят 40% мирового ВВП, - говорится в статье. - Транс-Тихоокеанское партнерство (ТТП) было основано, главным образом, на американских экономических интересах, было выгодно нашим наиболее быстро растущим технологическим и сельскохозяйственным компаниям и содержало больше стандартов в сфере охраны труда, экологии и прав человека, чем какое-либо другое торговое соглашение. И в него не входил Китай. Это было наше дитя, формирующее будущее торговли в Азии". "Представьте, что Трамп вел бы переговоры с Китаем не просто как президент США, но и как глава торгового блока из 12 стран, основанного на наших ценностях и интересах. Это называется вли-я-ние, и Трамп просто отбросил его прочь... потому что он обещал сделать так во время своей кампании. Ручаюсь, он даже не читал ТТП. Ну что за чурбан! Я все еще слышу, как в Пекине чокаются шампанским", - возмущается автор. Журналист указывает, что теперь больше азиатских стран будут равняться на торговые стандарты китайской торговой ассоциации - Регионального всестороннего экономического партнерства. "Но в четверг Трамп вывел свою кампанию "Сделать Китай снова великим" на новый уровень, отмахнувшись от научных данных о смене климата и отбросив все сформировавшиеся в эпоху Обамы планы уменьшить нашу зависимость от энергии, добываемой из угля. Трамп также хочет смягчить существующие нормы пробега для изготовленных в США автомобилей. Глупо", - говорится в статье. "Так что же делает Китай? Его новый пятилетний план - наброситься на электрические машины, батарейки, ядерную, ветряную и солнечную энергетику и энергетическую эффективность - и организовать ограничение выбросов углекислого газа и торговлю квотами на них. План Трампа? Больше угля и нефти. Эй! Как Америка может быть великой, если мы не будем доминировать в следующей великой глобальной индустрии - чистой энергетике?" - спрашивает Фридман. "И наконец, Трамп хочет урезать бюджеты Государственного департамента и международной помощи и затруднить для людей, особенно мусульман, иммиграцию в Америку. Это открывает для Китая путь к расширению влияния в развивающемся мире и показывает умнейшим студентам мира, изучающим математику и естественные науки, что им надо открывать свои стартапы за границей - и не в Америке", - говорится в статье. Источник: The New York Times