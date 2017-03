29 марта 2017 г. Эммари Хьюттеман | The New York Times Девин Нуньес утверждает, что продолжит руководить расследованием действий России Во вторник республиканец Девин Нуньес, председатель комитета по делам разведки в Палате представителей Конгресса США, отверг призывы взять самоотвод, сообщает корреспондент The New York Times Эммари Хьюттеман. Нуньеса призывали самоустраниться от "расследования, которое комитет проводит по вопросу российского вмешательства в президентские выборы; демократы утверждают, что он замедляет расследование, отменяя заседания комитета", говорится в статье. Со своей стороны, Нуньес заявил, что по-прежнему будет руководить расследованием, хотя демократы, в том числе ведущий член комитета по делам разведки Адам Б. Шифф, утверждают: Нуньес слишком близок к президенту Трампу, чтобы вести следствие беспристрастно. Во вторник Нуньес заявил журналистам: "А почему я не должен этого делать?" Когда его спросили о тревогах демократов, он добавил: "Похоже, это их проблема". Между тем некоторые демократы удивились тому, что во вторник не состоялось непубличное совещание комитета с директором ФБР Коми и директором АНБ Роджерсом. "Нуньес настаивал на том, что эту встречу нужно провести до того, как комитет сможет продолжить свои публичные слушания", - поясняет автор. Демократы утверждают: отменены еще несколько встреч, в том числе регулярное совещание, которое должно было пройти на этой неделе. "Фактически надзор, осуществляемый комитетом, надзор за нашим аппаратом национальной разведки приостановлен из-за этого конкретного вопроса", - утверждает конгрессмен-демократ Джим Хаймс, член комитета. "Нуньес отрицает, что расследование застопорилось, но отмечает: комитету трудно "продвигаться вперед в плане бесед и показаний" до того момента, пока члены комитета не смогут снова поговорить с Коми", - пишет издание. Спикер Палаты представителей Пол Д. Райан заявил во вторник, что не видит причин для самоустранения Нуньеса от расследования. "На прошлой неделе Нуньес сказал, что ознакомил Райана с информацией, которая указывает, что Трамп или люди из его "переходной команды" могли "случайно" оказаться "под колпаком" при легальной слежке за иностранными агентами, которую осуществляют американские разведслужбы. Райан сказал во вторник, что ему неизвестно, из какого источника получена эта информация", - говорится в статье. Между тем во вторник страсти вновь накалились: The Washington Post сообщила, что Белый дом пытался не допустить, чтобы бывшая и.о. генпрокурора Салли Йейтс дала показания на заседании комитета. (См. Администрация Трампа пыталась не допустить, чтобы Салли Йейтс дала в Конгрессе показания на тему России). "Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер отверг это сообщение, назвав его "стопроцентно ложным" и заявив, что Белый дом не стал бы запрещать Йейтс давать показания", - пишет газета. Он также отклонил предположения, будто Белый дом надавил на Нуньеса, чтобы тот отменил слушания с участием Йейтс и других экс-чиновников. "Надеюсь, она даст показания, - сказал он. - Я этого жду". Со своей стороны, Шифф выразил глубокую обеспокоенность отменой слушаний. "По его словам, на слушаниях, как минимум, наряду с другими темами обсуждался бы вопрос о Майкле Т. Флинне - советнике по нацбезопасности, который ушел в отставку, когда выяснилось, что он солгал вице-президенту Пенсу и другим чиновникам Белого дома о своих контактах с Россией", - говорится в статье. Издание отмечает: за последние семь дней сотрудничество между республиканцами и демократами в комитете по делам разведки сорвалось. Источник: The New York Times