Как санкции помогают Путину

Западные наблюдатели и официальные представители Кремля сходятся на том, что санкции, наложенные США и ЕС на Россию, - главная причина ее экономических невзгод, пишет в своей статье в Politico Андрей Мовчан, директор программы "Экономическая политика" Московского центра Карнеги. "Но при этом ускользает от внимания один заметный факт: возможно, санкции наносят России не такой уж большой урон", - считает он.

Мовчан отмечает: подушевой ВВП в России упал до уровня 2007 года. Осенью 2016 года ВВП в долларовом исчислении был на 40% ниже уровня 2013 года. "Беда в том, что этот упадок почти не связан с западными санкциями, которые оказали преимущественно политический, а не экономический эффект", - говорится в статье.

Автор напоминает, что западные санкции коснулись ограниченного числа российских компаний. Есть также запрет на въезд в западные страны и деловые взаимосвязи с Западом, наложенный на узкий круг россиян. Запрещены поставки технологий двойного назначения и современного оборудования для разведки нефтяных месторождений. Мовчан отмечает: речь идет не более чем о 10% российской экономики. "Еще важнее, что, поскольку в российской банковской системе есть избыток ликвидности, все компании из санкционного списка могут легко брать в российских банках в кредит столько денег, сколько им нужно", - утверждает автор.

"Но санкции не мешают России быть активным глобальным экономическим актором", - продолжает Мовчан. Россия остается членом ВТО и АТЭС, держит свои резервы в ликвидных финансовых инструментах и валютах, ее валютные и внешнеторговые операции никак не ограничены. Доходность российских гособлигаций низкая. "Россия и российские компании не становятся мишенью враждебных экономических мер типа протекционизма или антидемпинговых тарифов", - говорится в статье.

"В конечном итоге здоровье российской экономики предопределяется одним крупным фактором - ценами на нефть", - считает автор. Его не удивляет, что, по оценке Всемирного банка, Россия сейчас теряет от санкций не более 0,5% ВВП. "И даже эта оценка, пожалуй, сильно завышена", - добавляет он.

"Намного более жесткий санкционный режим Запада мог бы причинить России боль и вынудить ее изменить курс. Российская элита сильно зависима от Запада как основного покупателя ее нефти и газа, как места, где хранятся ее активы и учатся ее дети. Узконаправленные меры - например, запрет на продажу и обслуживание пассажирских или грузовых самолетов - могли бы за несколько месяцев поставить Россию на колени. Если бы золотовалютные резервы были заморожены, Россия примерно за 3-5 лет влипла бы в крупные неприятности", - говорится в статье.

"Но в одной сфере - российской внутренней политике - санкции действительно оказывают сильное воздействие. СМИ, контролируемые государством, - то есть большая часть СМИ - возлагают на США и ЕС вину за текущий экономический спад в России", - пишет автор. "Для Путина санкции полезны, так как они помогают ему восстанавливать массы против любых лидеров оппозиции, которых поддерживает Запад, или тех, кто все еще называет Запад образцом для дальнейшего развития России", - говорится в статье.

"Санкции также повысили предполагаемый риск от хранения активов в офшорах и урезали возможности Путина и других членов российской элиты для инвестиций (или сокрытия своих денег) за границей. Это, в свою очередь, дало президенту мощнейшие рычаги для контроля над его командой", - пишет автор.

"Тем временем кучка российских олигархов и связанных с Кремлем бизнесменов - в основном те, кто руководит государственными компаниями - успешно сыграла на санкциях, чтобы заключать выгодные для себя соглашения и обрести контроль над новыми монополиями на отечественную продукцию, которая неизменно уступает по качеству импортной, продается по завышенным ценам и ненадежна. Миллиарды рублей потекли из бюджета в карманы ближайших приятелей Путина, которые обещали быстро разработать российские копии ПО Windows, айфонов, GPS, компьютеров, гражданских самолетов и т.п. Министерство обороны уже разместило крупный заказ на "российские айпады по 6 тыс. долларов штука. Геннадий Тимченко, другой старый друг Путина, монополизировал торговлю лососем, подняв цены на 200% с лишним и превратив свою хронически убыточную рыбную компанию в суперприбыльный бизнес", - говорится в статье.

По мнению Мовчана, западные санкции превратились в ловушку для самого Запада. Они обеспечивают Путину "дополнительный источник народной поддержки и готовое оправдание всех его ошибок в экономике. Но их отмена станет для российского режима явным сигналом, что он победил в смертельной битве с Западом. А для президента Трампа любой намек в данный момент на пророссийские настроения даст дополнительное оружие демократам, которые утверждают, что он подозрительно близок к Москве", говорится в статье.

Мовчан предполагает, что Запад не станет отменять санкции.

"Кремль будет доволен. Россия не прекратит вмешательство на Украине и не откажется от Крыма. Истовые сторонники президента по-прежнему будут ходить по Москве с транспарантами "Путин снова всех переиграл" и, вероятно, окажутся правы", - заключает автор.