29 марта 2017 г. Марисса Пейн | The Washington Post В ФИДЕ назревает "холодная война" после того, как ее российский глава обвинил американских представителей в своей фейковой отставке Странная цепь событий внезапно создала неопределенность вокруг будущего руководства Международной шахматной федерации (ФИДЕ): ее российский президент, как кажется, подал в отставку, а потом передумал в течение суток, пишет Марисса Пейн в американской газете The Washington Post. Как сообщает издание, изначально ФИДЕ "сообщила об отставке Кирсана Илюмжинова в понедельник в заявлении из двух предложений, опубликованном на сайте федерации, в котором говорилось, что Илюмжинов проинформировал о своем решении президентский совет ФИДЕ во время встречи в Афинах в воскресенье". Президентский совет также заявил о созыве внеочередной встречи 10 апреля. Однако, пишет автор, "кажущаяся отставка длилась недолго. Всего лишь через четыре часа после того, как ФИДЕ опубликовала заявление, представитель Илюмжинова раскритиковал его как "фейковые новости". Позднее сам Илюмжинов подтвердил опровержение своего представителя в письме к ФИДЕ, которое было по его требованию опубликовано на сайте федерации. "Я не подавал никаких официальных прошений об отставке и не собираюсь этого делать, - говорилось в документе. - Все циркулирующие по этому поводу слухи и домыслы ложны. Gens una sumus! Мы одна семья!" Однако автор отмечает, что, несмотря на латинский девиз ФИДЕ, "шахматный мир остается разделенным". "ФИДЕ не приняла всецело обратно в свои ряды обремененного проблемами президента", - пишет журналистка. Исполнительный директор федерации Найджел Фримен отправил Илюмжинову во вторник письмо, опубликованное на сайте ФИДЕ, где он повторил, что федерация проведет внеочередную встречу в следующем месяце. Также он поделился ранее неизвестной информацией о том, что произошло на встрече в Афинах в воскресенье. "Во время встречи президентского совета в Афинах Вы несколько раз пригрозили отставкой, а в конце встречи Вы повторили три раза: "Я ухожу в отставку" - перед тем, как покинуть комнату", - говорится в письме. ФИДЕ отказалась дать изданию комментарий, а также не прояснила нынешнюю позицию Илюмжинова в федерации. Сам Илюмжинов объяснил свою версию ситуации агентству ТАСС на этой неделе: "Эту интригу разожгла Американская шахматная федерация и ее союзники". Также российский бизнесмен добавил, что, по его мнению, "все произошло из-за моего включения в американский санкционный список - некоторые члены президентского совета решили, что я должен уйти". Как поясняет автор, "Илюмжинов оказался в санкционном списке в ноябре 2015 года из-за его неподтвержденных бизнес-операций с сирийским режимом". Сам предприниматель отрицает эти обвинения. Однако, как пишет издание, президент Американской шахматной федерации Гари Уолтерс считает их лишь частью "пятна", которое российский бизнесмен навлек на Международную шахматную федерацию. Уолтерс обвиняет Илюмжинова в том, что при нем ФИДЕ "не соблюдает свой собственный протокол". Также Уолтерс заявил изданию во вторник, что Американская федерация никогда не "разжигала интриг", чтобы лишить Илюмжинова его места. "Хотели бы мы, чтобы он ушел в отставку? Да. Его время пришло, - приводит автор реплику Уолтерса. - Он навлек на игру слишком много дурной славы", - сказал президент Американской федерации, добавив, тем не менее, что американцы "никогда не просили" об отставке Илюмжинова. Источник: The Washington Post