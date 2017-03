29 марта 2017 г. Евгения Альбац | The Washington Post Протесты в России показывают, что ее новое поколение обретает голос Во время демонстраций, прошедших в России 26 марта, "более 1030 человек были арестованы в одной только Москве", сообщает в своей статье для The Washington Post главный редактор еженедельника The New Times Евгения Альбац. "В какой-то момент в самом центре Москвы полиция просто начала арестовывать людей, упаковывая их в автобусы с металлическими решетками на окнах. Некоторых била довольно сильно. Никто из протестующих не блокировал транспорт и не причинял никаких помех общественной жизни, - говорится в статье. - Однако эта неразборчивая жестокость не была ключевой особенностью события, беспрецедентного для путинской России. Впервые на демонстрацию вышло поколение, рожденное после падения Советского Союза - поколение, у которого нет личного опыта тоталитарного правления". "Сейчас мы видим, что молодые люди, рожденные после распада Советского Союза, достигли возраста, когда им захотелось влиять на политику в стране. Их меньше заботят цены, чем то, что в России нет никакой возможности для социальной мобильности. Если ты не принадлежишь к клану, выросшему из КГБ, у тебя нет ни малейшего шанса сделать карьеру или создать собственный бизнес. Это не просто невероятно трудно, это еще и опасно. В тюрьмах сидят десятки тысяч деловых людей обоего пола, попавших за решетку только за то, что их бизнес был успешен и попался на глаза тайной полиции или какой-нибудь другой государственной организации", - утверждает Альбац. "Именно это постсоветское поколение вышло на улицы по всей стране в воскресенье. И вдруг стало ясно, что у Путина нет 86-процентной поддержки, в наличии которой нас хотели бы убедить придворные опросные организации. Поколение, не знавшее жестких ограничений советских властей, теперь заявляет о своем праве на участие в политике, - указывает журналистка. - Да, за этим примечательным изменением, возможно, последует новая волна репрессий. И все-таки у нас неожиданно появилась причина для надежды. 26 марта будущее России показалось на улицах городов по всей стране". Источник: The Washington Post