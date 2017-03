29 марта 2017 г. Джулиан Э. Барнс | The Wall Street Journal Запланированные на сентябрь российские учения сеют беспокойство в НАТО "Западные военачальники обеспокоены тем, что крупномасштабные российские военные учения вблизи от стран Балтии в сентябре несут в себе повышенные риски просчета, который может привести к кризису", - пишет со ссылкой на чиновников из НАТО Джулиан Э. Барнс в американской газете The Wall Street Journal. "Учения, в которых, по оценкам западных чиновников, примут участие около 100 тыс. военных, станут первым стартом подобной инициативы после того, как новые силы НАТО в регионе достигнут своей полной мощности, - говорится в статье. - Они будут также проходить одновременно с учениями западных сил в Швеции, на другой стороне Балтийского моря". Как сообщает автор, "американские и натовские военные предупредили, что очередная версия ежегодных российских учений "Запад" может вызвать больше напряжения, чем она вызывала на протяжении долгого времени, и даже приблизиться к напряженности, возникавшей во времена "холодной войны". "В четверг дипломаты из НАТО и их российские коллеги проведут встречу Совета Россия-НАТО, об этом было объявлено Североатлантическим альянсом во вторник", - информирует издание. И хотя учений "Запад" нет в повестке дня, как ожидается, послы обсудят "военное усиление России в регионе", особенно в Калининграде, а также детали продолжающейся дислокации сил НАТО в Польше, Литве, Латвии и Эстонии. "Для русских учения "Запад" станут возможностью попрактиковаться в обнаружении сил НАТО, создании помех в их радиосигналах, а также в атаках на них при помощи дронов и продвинутой артиллерии, в то же время распространяя дезинформацию о натовском контингенте - подобную технику они использовали на Украине, - пишет автор. - Однако учения также позволят США и их союзникам понять, как Россия реализует подобные усилия". Журналист добавляет, что особенно обеспокоены совместными учениями России и Белоруссии в странах Балтии. Так, президент Литвы заявила, что Москва готовится к войне с Западом. "Многие чиновники нервничают по поводу того, что ошибка натовского или российского солдата - например, если учения будут ошибочно приняты за акт агрессии - может быстро вылиться в кризис, если одна из сторон ответит применением силы, - говорится в статье. - Инцидент, вроде рухнувшего бомбардировщика, также может заставить сомневаться, стал ли его причиной несчастный случай или агрессия противоположной стороны". "Высокопоставленные натовские и американские чиновники заявляют, что предусмотрены предосторожности для минимизации возможности просчетов, - сообщает Барнс. - Силы НАТО будут воздерживаться от проведения тренировок вблизи российских границ во время российских учений". Во вторник неназванный чиновник из Европейского командования ВС США заявил автору, что, в то время как силы США "предназначены не для провокации конфликта, а для его предотвращения", Россия "продолжает увеличивать интенсивность своей военной активности, в то же время действуя с недостаточным уровнем прозрачности". Источник: The Wall Street Journal