Слишком много паники вокруг Путина

Запад демонизирует Путина, при этом он ограничен в своих возможностях в том, что касается влияния на ситуацию в других странах. "Страхи Запада свидетельствуют, прежде всего, о его собственной слабости", - пишет немецкий политолог Йенс Зигерт на страницах Die Zeit.

"Почти чудесным образом в течение нескольких лет страны НАТО поменялись местами с Россией. До недавних пор Запад считался силой. Российское руководство при президенте Путине, напротив, сетовало на то, что "НАТО окружило Россию" и Запад "не уважает законных геополитических интересов России", подбираясь посредством своих организаций (НАТО, ЕС) все ближе к российским границам. Другими словами, Запад угрожает России, и она должна защищаться. В течение последних лет к этим обвинениям добавился еще более уверенный тон заявлений", - замечает автор.

"На Западе, наоборот, все чаще слышны робкие опасения по поводу того, что Россия якобы хочет подорвать изнутри местный социум. Россия при Путине, мол, ведет тайную войну - не только против западных стран, но и против концепции демократического открытого общества в целом. Все чаще слышны разговоры о новой холодной войне. По иронии судьбы, Россия вот уже много лет сетует на то, что Запад никогда не выходил из состояния холодной войны и продолжал воспринимать Россию в качестве врага даже после развала СССР".

"Аннексия Крыма и война на Украине, которую ведет Россия, сделали подобную смену ролей окончательно очевидной для широкой общественности. Одновременно с этим растет число тех, кто как в России, так и на Западе говорит о его слабости, которая, якобы будучи естественным явлением, рано или поздно приведет к закату демократической, основанной на главенстве закона, общественной системе и подъему нового, формирующегося при российском главенстве мирового и общественного порядка".

Как замечает далее автор, летом 2015 года Россия начала военную операцию в Сирии, а США и их союзники не предприняли ничего против этого - тогда разговоры о слабости Запада зазвучали еще громче. Однако основным трендом эта тема стала в прошлом году - в результате референдума по "Брекзиту" и прежде всего победы Дональда Трампа на президентских выборах в США. "Немало тех, кто экстраполирует эту тенденцию на ближайшее будущее и связывает с ней приближение конца западного мира после важных выборов во Франции и Германии", - говорится в статье.

Конечно, положение очень серьезное, констатирует автор. "Россия ведет на Украине, посередине Европы, войну и, предприняв аннексию Крыма, поставила под сомнение послевоенный миропорядок на всем континенте. Ни одно из соседних с Россией государств не может быть уверено в надежности своих границ. НАТО ходит ходуном, а в ЕС царит неуверенность".

"Россия самыми разными способами пытается повлиять на политические процессы на Западе", - пишет политолог, перечисляя российские методы, в том числе использование фейковых новостей, сотрудничество с политическими силами и отдельными политиками вплоть до их финансовой поддержки. "Сюда же относятся, насколько можно судить, операции спецслужб, включая целенаправленные хакерские атаки, аналогичные тем, что были предприняты на сервер Демократической партии США или компьютеры депутатов Бундестага. Создается такое впечатление, что WikiLeaks постепенно становится одним из инструментов Кремля".

Автор называет в этой связи две ошибки, которые не следует допускать: нельзя впадать в панику или, наоборот, приукрашивать действительность. "Времена приукрашиваний прошли. Все оценили серьезность ситуации. Получается, главное, не впадать в панику", - призывает Зигерт.

"Россия - важный и влиятельный фактор в международной политике. А поскольку национальная и международная политика все чаще идут рука об руку, это влияние распространяется и на другие страны. На деле многое указывает на то, что, согласно преобладающей в России парадигме, слабый Запад автоматически означает сильную Россию". В этом нет ничего нового, Советский Союз стремился к тому же, но проиграл. Запад просто забыл это.

"Кроме того, - замечает автор, - у России гораздо меньше возможностей извне повлиять на политику другой страны, чем принято думать. Вполне возможно, российское руководство само переоценивает собственные силы".

"Несомненно, Россия при Путине стала более сильной. Однако она далеко не так сильна, как СССР. Нынешняя истерия по поводу российского влияния на западное общество свидетельствует скорее о нашей собственной слабости, чем о силе России. А если точнее, то она говорит о неуверенности. От чувства стыда или страха, от неуверенности или по расчету, или же просто потому, что не хочется верить в то, что Трамп, Ле Пен и все прочие являются нашими собственными, а не путинскими чудовищами, Путин становится почти всесильным гигантом".

"Да, Путин может многое, но не все, - резюмирует автор статьи. - Уже давно отличительным признаком политики Путина стала склонность вступать в боксерский поединок за пределами своей весовой категории. (...) Демонизация Путина и соглашательство с его посылом, что в этом мире все воюют друг против друга за выживание, приводят к тому, что важные вещи попадают под колеса. Как демократические принципы, так и такое достижение цивилизации, как умение отличать войну от политики".