Эквадор изолировал Джулиана Ассанжа от внешнего мира за новое вмешательство в международную политику

Основатель Wikileaks похвалил в интервью лидерство Путина в России, а также откликнулся в сетях на то, что его назвали "унылым червяком", напоминает в подзаголовке EL PAÍS. Таковы заявления Ассанжа до того, как "во вторник правительство Эквадора, чтобы не допустить вмешательства Джулиана Ассанжа в дела других стран, снова отключило все системы, благодаря которым он получал информацию о международной жизни и давал комментарии", пишет журналистка Сара Эспанья. "Это решение стало ответом на последние высказывания основателя Wikileaks о России, Великобритании и несанкционированном доступе компании Cambridge Analytica к данным пользователей", - поясняет автор.

В среду Эквадор, в чьем посольстве Ассанж укрывается с 2014 года, официально заявил, что тот не выполнил "письменное соглашение, заключенное им с правительством в конце 2017 года и обязывающее его не распространять заявлений, которые предполагали бы вторжение в дела других государств". Поэтому эквадорские власти отключили Ассанжу интернет и не исключают принятия других мер.

Издание напоминает: новый президент Эквадора Ленин Морено предостерег Ассанжа, что не позволит ему создавать риск для дипломатических отношений Эквадора с другими государствами.

В конце прошлого года, после того, как Ассанж сделал в соцсетях полсотни заявлений о кризисе вокруг каталонского сепаратизма, Морено потребовал, чтобы он подписал вышеупомянутое письменное соглашение. Газета подчеркивает: "И все же президент гарантировал ему защиту государства и статус беженца".

Автор пересказывает несколько свежих заявлений Ассанжа. Когда заместитель министра иностранных дел Великобритании Алан Данкен назвал его "унылым мелким червяком", основатель Wikileaks ответил, что является "политзаключенным", арестованным без предъявления обвинений.

В интервью итальянской газете La Repubblica "Ассанж выразил желание дать показания комитету британского парламента, который расследует дело Cambridge Analytica, но заявил, что этот орган подвергается политическому давлению", говорится в статье.