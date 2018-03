29 марта 2018 г. Роберт Райт | Financial Times Великобритания пересмотрит визы богатых россиян "Министр внутренних дел Эмбер Радд попросила чиновников пересмотреть, на каких основаниях более 700 богатых россиян получили разрешение поселиться в Великобритании. Это означает, что Лондон будет и дальше мстить России за нападение в Солсбери с использованием нервно-паралитического вещества", - пишет Роберт Райт в Financial Times. "Радд сказала членам парламента, что министерство иностранных дел оценивает, как россияне, имеющие визы Tier 1, которые позволяют жить в Великобритании, получили свое богатство, - говорится в статье. - Однако она не объяснила специальному комитету Палаты общин по международным отношениям, какие меры МИД примет, если выяснит, что капиталы держателей виз созданы посредством коррупции или других преступлений". По словам Радд, она попросила чиновников изучить случаи предоставления виз Tier 1 "за последние несколько лет". "Я попросила рассмотреть ряд ранее выданных виз, чтобы понять, нужно ли принимать решение по поводу них", - сказала она. Кроме того, Радд сказала, что у нее нет новой информации для депутатов в свете объявления в этом месяце, что 14 подозрительных смертей в Великобритании будут вновь проанализированы, чтобы узнать, нет ли причастности России к этим делам, передает корреспондент. Источник: Financial Times