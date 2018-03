29 марта 2018 г. Джон Суэйн | The Guardian ФБР изучило планы Трампа по строительству отеля в Латвии вместе со сторонником Путина "Они хотели построить "Балтийский Лас-Вегас", - утверждает журналист The Guardian Джон Суэйн. "В 2010 году небольшая группа бизнесменов, в том числе богатый российский сторонник Владимира Путина, начала работать над планами строительства роскошного гостинично-развлекательного комплекса вместе с Дональдом Трампом в Риге, столице Латвии", - пишет издание, поясняя, что речь идет об Игоре Крутом. Газета характеризует Крутого так: "известный в России композитор, писал музыку для российского певца Эмина Агаларова, отец которого в 2013 году принимал в Москве конкурс красоты "Мисс Вселенная", принадлежащий Трампу", был доверенным лицом избирательной кампании Путина 2018 года, удостоен высоких государственных наград за вклад в музыку. Газета переходит к описанию переговоров о строительстве в Латвии: "Один источник утверждает, что в сентябре 2010-го Латвию потихоньку посетил Дэвид Оровиц, старший вице-президент по приобретениям и развитию компании Трампа, чтобы изучить возможные места для строительства. Самым подходящим местом сочли остров Закюсала на реке Даугава в Риге". "В июне 2011 года Крутой и два его партнера встретились со старшей дочерью Трампа Иванкой в "Башне Трампа" на Манхэттене, чтобы обсудить возможное строительство, говорят Крутой и Виестурс Козиолс - латвийский бизнесмен с хорошими связями, который также присутствовал на этой встрече. Теперь Иванка Трамп - старший советник Белого дома. Бизнесменов, как они сказали, также провели к отцу Иванки в его кабинет. Козиолс сказал, что по графику встречи должны были продлиться 40 минут, но затянулись на 4 часа", - говорится в статье. По данным издания, обсуждалось строительство постоянной площадки для музыкального конкурса "Новая волна". "Идея была в том, что во время фестиваля мы могли бы использовать отель для певцов и музыкантов, а концертный зал - для выступлений", - сказал Крутой в интервью газете. "Крутой вылетел в Ригу и в июле дал пресс-конференцию о переговорах с Трампом рядом с Айнарсом Шлесерсом - латвийским бизнесменом и экс-вице-премьером, который содействовал попыткам заручиться участием Трампа", - пишет издание. "Но в последующие недели возникли трудности. Крутого вызвали на допрос в латвийское Бюро по предотвращению коррупции и борьбе с ней (KNAB), которое незадолго до этого начало расследование, известное в местных кругах как "дело олигархов". Никаких обвинений в адрес Крутого не звучало, ему никогда не предъявлялись обвинения, он отрицал какие-либо правонарушения", - пишет издание. "Но Шлесерс был одним из центральных фигурантов расследования: его подозревали в использовании государственной должности для влияния на решения о застройке, выгодные компаниям, которыми он тайно владел. В 2011 году его и Козиолса тоже допросили. Они отрицали какие-либо правонарушения, им никогда не предъявлялись какие-то обвинения", - говорится в статье. "Переговоры с членами семьи Трампа о строительстве комплекса в Риге застопорились. Участники отрицают, что причина - в расследовании KNAB. Козиолс сказал, что он и его партнеры просто не смогли заручиться достаточным финансированием из внешних источников", - пишет газета. В феврале 2014 года Латвия официально попросила США о помощи с расследованием. Газета пишет, ссылаясь на два информированных источника, что власти Латвии ходатайствовали о том, чтобы опросить самого Трампа. "Как минимум, один руководитель Trump Organization поговорил с сотрудниками ФБР, компания предоставила письменные ответы на дополнительные вопросы. По словам источников, США официально ответили лишь в сентябре 2015 года. К тому времени латвийские следователи приблизились к завершению своего дела и, по-видимому, не прослеживали вопрос о связи с Трампом дальше", - говорится в статье. "Агаларовы отрицают какие-либо правонарушения", - сообщает издание. Их адвокат Скотт Балбер сказал: "Агаларовы не знакомили Крутого с Трампами и не имели никакого отношения к любым беседам между Крутым и Трампами. В 2011 году Агаларовы не были знакомы с Трампами". Латвийские борцы с коррупцией глубоко раздосадованы тем, что "дело олигархов" имело "вялую развязку", как пишет издание. Источник: The Guardian