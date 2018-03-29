Борис Джонсон осудил "утомительный залп российской лжи" и сравнил нападение в Солсбери с "Преступлением и наказанием"

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон сравнил атаку с применением нервно-паралитического вещества, совершенную в Солсбери, с классикой русской литературы - романом "Преступление и наказание", сообщает журналистка Independent Лиззи Бакен, комментируя его речь на Пасхальном банкете лорд-мэра Лондона.

Джонсон раскритиковал "утомительный залп российской лжи" об отравлении Сергея и Юлии Скрипаль. Он "осудил поток "межконтинентальной баллистической брехни" из Кремля - от утверждений, что "Новичок" выдумала Тереза Мэй, до заявлений, что атаку (на Скрипалей. - Прим. ред.) устроила Британия, чтобы омрачить ближайший мундиаль", - пишет издание.

Джонсон отметил: "Собственно, министерство иностранных дел Британии пока насчитало 24 таких нелепых байки, и потому я рад, что 27 стран встали и заявили, что больше не желают проглатывать эту чушь. Это довольно похоже на начало "Преступления и наказания" в том смысле, что мы все уверены, кто виновник, и единственный вопрос - сознается ли он или будет пойман".

Джонсон также сослался на успехи Британии, чтобы раскритиковать Россию. Он напомнил, что в Британии сняты или спродюсированы два кассовых фильма прошлого года - "Красавица и чудовище" и эпизод "Звездных войн". В этом контексте он заявил, говоря о правительстве Путина и современной Британии: "Они делают "Новичок", мы делаем световые мечи".

Он добавил, что арсеналы Британии и ее друзей "наполнены не ядом, а чем-то гораздо более мощным - силой воображения, творчества и инноваций, которую дает жизнь в свободном обществе, таком, которое все вы видите вокруг сегодня", передает издание. "И эта сила возьмет верх", - заявил министр.