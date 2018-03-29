Москва непреклонна по поводу судьбы последних повстанцев Восточной Гуты

В переговорах с коалицией сирийских повстанцев "Джейш аль-Ислам" русские отказываются разрешить им оставить свое тяжелое вооружение, пишет обозреватель Le Figaro, специалист по Ближнему Востоку Жорж Мальбрюно.

В то время как сирийская армия на 90% отвоевала Восточную Гуту, где большинство повстанцев согласились покинуть свою вотчину в окрестностях Дамаска после сорокадневных массированных бомбардировок, активизируются переговоры между российскими военными и представителями последней ставки повстанцев в городе Дума, дабы положить конец авиаударам, унесшим жизни более 1600 гражданских лиц, говорится в статье.

Речь идет о повстанцах вооруженной группировки "Джейш аль-Ислам", ваххабитах, поддерживаемых Саудовской Аравией, - под их контролем остается Дума, самый густонаселенный город Гуты. Однако "русские из Центра по примирению враждующих сторон непреклонны", признается один неназванный западный дипломат, осведомленный о переговорах.

"Русские требуют от "Джейш аль-Ислам" того же, чего они требовали от других группировок, удерживающих Гуту до их эвакуации начиная с четверга", - продолжает дипломат. А именно, ухода повстанцев, передачи их тяжелого вооружения и возвращения сирийского государства, его армии и полиции, расшифровывает обозреватель.

Все же повстанцам Думы была сделана уступка: они могли уехать вместе со своими семьями в соседний район Каламун, а не в Идлиб, последнюю провинцию, удерживаемую противниками Асада, на северо-западе страны, на границе с Турцией. Их эвакуация в ближайшие дни произойдет уже не на зеленых автобусах, как в Идлиб, а на белых, передает автор статьи. "Зеленый цвет является синонимом унижения для "Джейш аль-Ислам", - поясняет дипломат. Начиная с четверга, более 17 тыс. человек - повстанцы с семьями, сопровождаемые гражданскими лицами, были выведены по гуманитарному коридору и нашли прибежище в Идлибе. Это повстанцы из группировок "Фейлак ар-Рахман", поддерживаемой Катаром, и "Ахрар аш-Шам", близкой к Турции. "Боевики из "Джейш аль-Ислам" знают, что, если они поедут в Идлиб, их уничтожат другие повстанцы и джихадисты, которые ставят им в вину ведение переговоров с русскими в Астане", - подчеркивает наш источник.

Российская непреклонность подпитывается требованиями Башара Асада, который угрожает начать штурм Думы, пишет обозреватель.

В Восточной Гуте "режим хочет применить другой тип соглашения, так как он считает, что соотношение сил изменилось в его пользу", поясняет один журналист, близкий к Дамаску.

С другой стороны, значительное число его сторонников - из алавитского меньшинства, к которому принадлежит Асад - рассредоточено по нескольким тюрьмам Думы. Вопрос об их освобождении - или выдаче их тел - отягчает переговоры между русскими и повстанцами. Еще существует вопрос о молодых людях из города Дума, которых режим хочет набрать в армию, комментирует Мальбрюно.