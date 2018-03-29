Отказ от банализации антисемитизма

В среду в Париже прошел многотысячный марш против антисемитизма в память о Мирей Кноль. Назрела настоятельная необходимость встряски всего французского общества, говорится в редакционной статье Le Monde.

"Как такое могло произойти? Или как мы вновь очутились там, где все настойчивее слышен голос антисемитизма, ведь мы успели поверить в то, что он искоренен самой историей и миллионами жертв Холокоста? Как мы вернулись к той застарелой отвратительной и гнусной ненависти, которая уже не удовлетворяется мракобесными предрассудками, а переходит к оскорблению, агрессии и отныне убивает французских граждан за то, что они евреи? Как мы дошли до того, что сегодня вынуждены констатировать банализацию недопустимого зла и выходить на улицу, чтобы выступить против оскорбления, нанесенного Франции?" - пишет редакция.

Правосудие еще скажет свое слово об антисемитских мотивах, приведших к убийству в собственной квартире 85-летней парижанки Мирей Кноль, которой удалось ускользнуть от облавы "Вель д'Ив" в 1942 году, когда она была ребенком. Однако список убийств, мотив которых не оставляет сомнений, уже становится удручающим, указывают журналисты.

Самые трагические примеры не способны замаскировать банализацию обычного антисемитизма, бытовые оскорбления, угрожающие надписи на лестничных клетках или на еврейских магазинах, враждебные объединения, физические нападения, остракизм в школьных учреждениях, продолжают авторы статьи.

Хотя Совету еврейских общин Франции (CRIF) не добавило чести его желание отстранить от участия в марше против антисемитизма Марин Лепен и Жан-Люка Меленшона, в среду 28 марта в Париже прошел многотысячный митинг людей, пришедших почтить память Мирей Кноль, что свидетельствует о благотворном росте сознательности, говорится в статье.

Органы государственной власти должны посвятить себя беспрерывной борьбе против всех видов расизма - в частности, против антисемитизма. Премьер-министр 19 марта объявил о принятии соответствующих мер, направленных на законодательное регулирование, во Франции и Европе, обязанностей и ответственности цифровых платформ, допускающих виральное распространение антисемитских угроз. Данные меры также предусматривают усиление профилактической и педагогической работы, проводимой государственными органами управления образованием. Но помимо этого, настоятельно необходима встряска всего общества - по преодолению равнодушия, пробуждению совести и мобилизации республиканской солидарности. И по усмирению беспокойства и возмущения - вполне законных - со стороны еврейской общины, заявляет Le Monde.