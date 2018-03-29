Через три дня после пожара гнев в Кемерово и в Москве усиливается

По последним данным, в Кемерово погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. В сибирском городе и в столице жители выступают против коррупции и попустительства властей, пишет корреспондент Le Monde.

Перед лицом народного гнева Путин пообещал наказать виновных. Однако в разгар общенационального траура, через три дня после трагического пожара в Кемерово, глава Кремля оказался в центре критики, говорится в статье.

"Мы не забудем", - обещают плакаты, разложенные на мемориалах, организованных в Кемерово, Москве и по всей стране. Сначала власти намеревались объявить траур лишь в одном сибирском городе, однако затем были вынуждены сделать его общенациональным, передает автор.

"Настоящее наказание и настоящий гнев - это здесь!" - сказала журналисту Le Monde молодая бабушка Наташа, пришедшая на Пушкинскую площадь. У подножья памятника поэту в Москве уже два дня проходят стихийные акции - сотни москвичей собираются и устраивают импровизированный мемориал. Посреди игрушек и цветов, принесенных в память о сгоревших детях, появляются плакаты с жесткими и прямыми словами: "Взятки убивают детей", "Мы не простим власти халатность и обман".

Имеется в виду Аман Тулеев, губернатор Кемеровской области, ветеран среди региональных руководителей на кремлевской службе, указывает автор статьи. Он отказался приехать на место трагедии - по официальной версии, чтобы его кортеж не мешал спасательным работам. Потом он отвергал критику в адрес своей администрации, обвиненной в коррупции, из-за которой управляющим и предпринимателям торгово-развлекательного центра в течение пяти лет удавалось обходить требования норм безопасности. "В отставку!", "Всех под суд!", "Правду! Правду!"- скандировали участники митинга в Кемерово.

Владимир Путин, приехавший во вторник в Кемерово, потребовал наказать виновных за то, что он назвал "преступной халатностью", но постарался избежать встречи с разгневанной толпой, говорится в статье. Эмоциональный тон повысился. "Вову и Амана в тюрьму", - было написано на плакате, которым размахивал один участник митинга на главной площади Кемерово, имея в виду Путина и губернатора.

"Проблема гораздо шире! Виновата вся система коррупции и попустительства. Она сформировалась при Путине за 18 лет его правления", - провозгласила одна женщина у подножья памятника Пушкину. "В Кемерово управляющие торговым центром должны были раздать немало взяток, чтобы уклониться от контроля и продолжать зарабатывать деньги ценой нарушения безопасности. Такая проблема характерна для всей России", - предостерег один предприниматель, пришедший высказаться перед импровизированным цветочным настилом именно на Пушкинскую площадь, а не на Манежную площадь, где собравшаяся на официальную акцию толпа не высказала ни слова протеста, комментирует корреспондент.

"Эта драма, случившаяся сразу после переизбрания Путина, будет преследовать его, как и другие трагедии прошлого", - заявила одна мать семейства, намекая на гибель подлодки "Курск" в 2000 году (118 погибших) и на захват заложников в школе Беслана в 2004 году (334 погибших, в том числе 186 детей).

Как и во время всех предыдущих трагедий, власти обвиняются не только в невыполнении своих обязанностей, но и искажении данных о числе погибших. В Кемерово, несмотря на распоряжение мэра открыть морги, многие жители уверяют, что количество жертв доходит до нескольких сотен человек. Вбросы недостоверной информации, по словам Путина, "идут через социальные сети, в том числе из-за границы".