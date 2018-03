29 марта 2018 г. Марк Мазетти | The New York Times Помощник Трампа во время предвыборной кампании общался с деловым партнером, связанным с российской разведкой Один из ведущих сотрудников предвыборного штаба Дональда Трампа общался с бизнес-партнером, связанным с российской разведкой. Об этом говорится в документе, который опубликовал спецпрокурор, расследующий вмешательство России в выборы, сообщает журналист The New YorkTimes Марк Мазетти. Речь о Рике Гейтсе: в сентябре и октябре 2016 года он часто звонил человеку, который, как считают в ФБР, на тот момент поддерживал активные связи с российскими спецслужбами. Гейтс также сказал одному из знакомых, что этот человек "бывший российский офицер-разведчик из ГРУ". "Этот человек обозначен лишь как "лицо А". В документе он описывается как тот, кто работал на Гейтса и Пола Манафорта, руководителя кампании Трампа, когда они ранее представляли интересы пророссийских партий и политиков Украины, включая бывшего украинского президента. По словам знакомого с ситуацией источника, "лицо А" - это Константин Килимник, который годами был правой рукой Манафорта на Украине", - говорится в статье. На тот момент Гейтс был связующим звеном между кампанией Трампа и Национальным комитетом Республиканской партии США. До этого он был заместителем Манафорта, который возглавлял предвыборный штаб до августа 2016 года. Манафорту и Гейтсу в прошлом году предъявили обвинения в отмывании средств и других финансовых преступлениях, совершенных при попытке скрыть деньги, полученные за работу на Украине. "В прошлом месяце Гейтс признал вину в финансовом мошенничестве и даче ложных показаний следователям и согласился сотрудничать с расследованием" спецпрокурора Мюллера, говорится в статье. Манафорт, со своей стороны, пообещал опротестовать обвинения. "Манафорт говорил коллегам, что не верит в существование связей между Килимником и российской разведкой. Однако опубликованный во вторник документ свидетельствует о том, что Гейтс рассказывал другим людям о прошлом Килимника в спецслужбах. Это прошлое годами широко обсуждалось среди людей, которые работали с Манафортом и Гейтсом на Украине", - сообщает автор статьи. Килимник родился на Украине и служил переводчиком в советской армии. "В прошлом году, когда его работа с Манафортом и Гейтсом сделалась объектом все более пристального внимания, он неуклонно отрицал какую-либо связь с российской разведкой. Расследование возможных связей Килимника с российскими спецслужбами, проводившееся украинскими прокурорами, в прошлом году было прекращено без предъявления обвинений", - отмечает Марк Мазетти. Документ, на который ссылается The New York Times, касается юриста Алекса ван дер Зваана. В феврале он признал, что солгал следователям о беседах с Гейтсом в 2016 году по поводу их работы на Украине. "Ван дер Зваан был адвокатом в фирме, которая работала с Манафортом и Гейтсом над подготовкой доклада, призванного защитить бывшего президента Украины Виктора Януковича от международной критики в связи с преследованием и лишением свободы одного из его политических соперников", - пишет газета. Ван дер Зваан работал над докладом "в тесном взаимодействии" с Гейтсом и "лицом А", говорится в судебном заявлении о смягчении приговора, которое во вторник подали его адвокаты. Ван дер Зваан изначально сказал следователям, что с августа 2016 года не общался с Гейтсом, но затем признал, что солгал. Источник: The New York Times