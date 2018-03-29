Италия высылает российских дипломатов против своей воли

Италия традиционно поддерживает тесные экономические отношения с Россией и больше, чем другие европейские государства, чувствует свою культурную и политическую связь с Россией. Поэтому скандал вокруг Скрипаля оказался для нее в высшей степени некстати, пишет Андреа Шпалингер на страницах швейцарского издания Neue Zürcher Zeitung.

Председатель Совета министров Италии Паоло Джентилони принял решение о высылке двух российских дипломатов скорее против своей воли, после того как Вашингтон, Лондон и Берлин оказали на него сильное давление. За кулисами глава итальянского правительства в последние дни выступал за смягчение совместной декларации и пытался в первую очередь избежать принятия решения о новых санкциях, говорится в статье.

Этот вопрос является еще более щекотливым для Джентилони ввиду того, что он исполняет свои обязанности только до момента, когда будет сформировано новое правительство. Популистские партии, добившиеся значительного успеха на выборах ("Движение пяти звезд" и "Лига Севера"), являются исключительно пророссийскими и обещали выступать за улучшение отношений с Путиным. Так, Маттео Сальвини, один из лидеров партии "Лига Севера", написал в "Твиттере", что, изолируя Россию, нельзя решить проблемы.

Такой позицией правый популист представляет широко распространенное в Италии мнение. Так, глава консервативной партии "Вперед, Италия" Сильвио Берлускони является давним закадычным другом Путина. И даже в левой "Демократической партии" многие утверждают, что сотрудничество с Россией необходимо для того, чтобы взять под контроль очаги напряженности в Северной Африке и на Ближнем Востоке, передает издание.

Несмотря на пророссийские тенденции, до сегодняшнего времени Италия, являющаяся важным членом ЕС и НАТО, в случае необходимости всегда поддерживала западных партнеров по союзу. Будет ли так продолжаться и далее, покажет время, заключает автор.