В ожидании ответа из Москвы

Все больше стран принимают решение о высылке российских дипломатов в связи с "делом Скрипаля". Россия примечательно долго раздумывает над своим ответом в духе "око за око". Какая стратегия за этим стоит? - пишет корреспондент Der Spiegel Кристина Хебель.

"Новость о том, что уже 24 страны вышлют российских дипломатов в связи с отравлением бывшего двойного агента Сергея Скрипаля в британском Солсбери, пришла в Россию в непростой для нее момент", - пишет автор: десятки человек, среди которых много детей, погибли в ходе чудовищного пожара, случившегося в воскресенье в Кемерово. В среду был объявлен общенациональный траур.

Высылку дипломатов западные страны трактуют как "сигнал солидарности в адрес Великобритании", а в России расценивают как "русобский флэшмоб", как написало прокремлевское издание "Известия".

Автор публикации высказывает сомнения в связи с тем, что "момент, когда было объявлено о высылке российских дипломатов, был подходящим - на фоне такого количества жертв пожара. Кроме того, Лондон так и не предоставил прямых доказательств, каким образом Россия причастна к химической атаке с использованием нервно-паралитического вещества".

По словам официального представителя российского МИД Марии Захаровой, момент, выбранный для сообщения о новых санкциях против России, может кое-что рассказать и о выбранном политическом стиле: в то время как ее страна скорбит, Европа и Америка объявляют о "новой враждебной акции". В это, по мнению Захаровой, трудно поверить и "трудно забыть", передает издание.

Правда, отмечает журналистка, Россия не торопится вносить свой вклад в выяснение обстоятельств дела. И Захарова, и другие представители государства делают ставку на старую проверенную стратегию запутывания: версии и ложные утверждения сменяют друг друга непрерывной чередой. То СССР никогда не производил отравляющее вещество "Новичок", то производил, но все уничтожил. То оказывается, что "Новичок" якобы есть и у других стран, в том числе и у Великобритании, отмечает автор публикации.

"Нет сомнений, что Москва отреагирует на высылку своих дипломатов - пока неясно, как и когда. С одной стороны, неопределенность связана с пожаром, с другой - с манерой Путина все делать в соответствии с собственным графиком", - пишет Хебель. Представители парламента и МИД подчеркнули, что ответы будут симметричными.

"Для британского премьер-министра Терезы Мэй сплоченность такого количество стран на стороне Британии, на первый взгляд, является успехом. Но, если приглядеться, видно, что ЕС все-таки выступает не сплоченно, - отмечает журналистка. - Австрия, Кипр и Греция не присоединились к решению о высылке российских дипломатов, что вызвало злорадство Москвы".

Что может быть лучшим доказательством того, что ЕС уже расколот? А это всегда было целью политики Москвы, пишет автор. К тому же многие страны ЕС выслали одного-двух человек из российских диппредставительств - "чисто символический жест, не более того". Москва рассматривает и это как проявление слабости, говорится в статье.

Скорее всего, полагает журналистка, Россия сфокусирует свой ответ на США. По слухам, может быть закрыто одно из американских диппредставительств: во Владивостоке или в Екатеринбурге.

"На фоне введения обоюдных штрафных мер прокремлевский эксперт по вопросам внешней политики Федор Лукьянов говорит о "настоящей холодной войне". Однако во времена противостояния коммунистического Востока и капиталистического Запада существовали правила - например, как отмечает знаток России Марк Галеотти, после обмена шпионами таких агентов, как Скрипаль, оставляли в покое. Теперь, похоже, правила не действуют", - заключает Хебель.