В рядах СДПГ растет недовольство по поводу санкций в отношении России

Заместитель председателя СДПГ Ральф Штегнер требует конкретных доказательств вины Москвы в использовании нервно-паралитического вещества для отравления бывшего двойного агента в британском Солсбери, сообщает немецкая Sueddeutsche Zeitung.

Как отметил Штенгер в беседе с изданием, высылка российских дипломатов не является "мудрым решением". Тем самым, уверен политик, запускается механизм эскалации, "который может нам сильно навредить".

Он понимает усилия по демонстрации солидарности в адрес Великобритании со стороны как ЕС, так и НАТО, однако требует "наконец предоставить конкретные доказательства вины России", передает автор публикации Нико Фрид.

Штегнер - не первый социал-демократ, открыто обозначивший свою скептическую позицию относительно решения федерального правительства (которому содействовало и СДПГ) по высылке российских дипломатов, говорится в статье. До него этот шаг Берлина уже подверг критике заместитель председателя фракции СДПГ в Бундестаге Рольф Мютцених, назвав его "поспешным". В среду в этом же ключе высказался бывший еврокомиссар Гюнтер Ферхойген.

"При этом новый глава внешнеполитического ведомства ФРГ Хайко Маас аргументирует высылку российских дипломатов отказом России в необходимой мере участвовать в расследовании обстоятельств отравления Скрипаля", - передает SZ.

По словам Штегнера, СДПГ не перемещается на сторону Левой партии, которая "без тени критики защищает все решения, принимаемые Москвой", и уж тем более не поддерживает АдГ, "встающую на сторону Путина, испытывая симпатию ко всему авторитарному". По словам политика, на первый план должны выходить усилия, направленные на расследование инцидента и стремление сохранить диалог с Россией. "Высылка дипломатов не заменит политики".

Отношение к России всегда было в СДПГ поводом для дискуссий, констатирует журналист.

"Некоторые социал-демократы опасаются, что Запад под предводительством США и Великобритании может снова дать завести себя в конфликт в результате не подкрепленных доказательствами обвинений - как это произошло в случае с войной в Ираке. Тогда Вашингтон и Лондон "наврали всему миру", как заявил в эфире телеканала ZDF Ферхойген. Тогдашний канцлер Герхард Шредер активно выступал в 2003 году против вторжения в Ирак", - констатирует в заключение Нико Фрид.