Связь с Россией не должна обрываться

Вместо того чтобы дать себя увести за собой ветреному Борису Джонсону, мы должны делать ставку на доверие в отношениях с Россией. В противном случае Европа разрушится, пишет в своей статье на сайте Tagesspiegel координатор рабочей группы "СМИ и общество" форума "Петербургский диалог" с немецкой стороны Йоханн Михаэль Мёллер.

"В эти дни нет-нет, да и задаешься вопросом о том, не катимся ли мы по наклонной в наших отношениях с Россией, не чувствуя неминуемой угрозы падения? Ведь воспринимаемая почти нормальной деловитость, с которой сегодня формируется антипутинский альянс, цель которого - провести демаркационную линию в отношении России, может лишить кого-то сна. Несомненно, - отмечает автор, - Путин сделал все для того, чтобы разбудить на Западе старые страхи. Нет ни одного аргумента, способного оправдать допущенные им нарушения международного права или кибератаки. Однако ответом на них не должна быть спираль эскалации, к закручиванию которой приводят совсем иные мотивы".

Как пишет Мёллер, подобные подозрения возникают тогда, когда видишь оказавшуюся прижатой внутриполитическими обстоятельствами спиной к стене Терезу Мэй и "европейскую семью", которая "надеется вновь заключить в свои объятия потерянную в результате "Брекзита" дщерь".

"Возможно, все данные, имеющиеся в распоряжении спецслужб в связи с атакой в Солсбери, действительно указывают на Россию, а возможно, и на Кремль. (...) Но общественности это неизвестно, поэтому она не может составить свое собственное мнение о происходящем. Поэтому она должна верить в то, что ей говорят. Ключевым свидетелем неожиданно становится легкомысленный Борис Джонсон. При всем уважении: это недостаточное основание для жесткой реакции и доверию не способствует", - уверен автор статьи.

Речь сегодня идет о том, как в будущем хотят уживаться народы Европы - спустя 30 лет после падения Берлинской стены, пишет Мёллер.

"Россия - часть Европы. Кому, как не немцам, этого не знать. Сегодня мы ощущаем негативные последствия того, что за 30 лет так и не удалось сблизить наши общества, укрепить дружеские связи, расширить знания друг о друге".

Старого безликого советского общества давно не существует, продолжает автор публикации. "Молодые россияне давно пришли в глобальный мир. И этого теперь не в силах изменить никакая бюрократия, за которой стоят старые функционеры. Хотя Путин и исповедует старую идеологию, но параллельно с ней в буднях россиян существует много чего другого".

"Кроме великодержавных замашек Путина нас (...) должно беспокоить и другое: глубокое разочарование, которое охватывает русских спустя десятилетия, прошедшие с момента начала серьезнейших преобразований в их обществе. Они обратились в свое время к Европе, полные любопытства и надежды на лучшее будущее, сегодня же они чувствуют себя отвергнутыми западным миром", - повествует автор материала.

По мнению Мёллера, на немцах лежит особая ответственность в эти непростые времена: "Мы не должны забывать, кто внес свой вклад в объединение нашей страны и кому мы должны быть благодарны за это". Российско-германские отношения автор считает особыми.

"Речь не идет о стараниях подружиться с Путиным или приукрашивании его властных амбиций. Речь идет о простом вопросе: как победить раскол Европы, происходящий у нас на глазах. Внезапный альянс с Британией не будет стоить и ломаного гроша, если восточная часть континента будет для нас потеряна", - заключает автор статьи.