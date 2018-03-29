Архив
Поиск
Inopressa

Иностранная пресса о России и не только
Press digest
29 марта 2018 г.
29 марта 2018 г.

Анна Михайлова | Daily Telegraph

Недвижимость олигарха стоимостью в 22 млн фунтов арестована в рамках мер против имущества необъясненного происхождения

Новые полномочия были использованы для ареста многомиллионной недвижимости олигарха в рамках мер против имущества необъясненного происхождения, сообщил министр безопасности Великобритании, пишет The Telegraph.

Через две недели после вступления в силу Акта о незаконных финансах (Criminal Finance Act) 31 января правительство заморозило активы "иностранного олигарха", в том числе "недвижимость стоимостью в 22 млн фунтов", заявил Бен Уоллес.

Олигарх получил "запрос относительно имущества необъясненного происхождения", согласно новому закону. Если данное лицо не сможет объяснить происхождение своих средств, то его британские активы могут быть изъяты государством, сообщает журналистка Анна Михайлова.

"Уоллес не пояснил, гражданином какой страны является олигарх, сказав, что решение об обнародовании этой информации остается за Высоким судом", - говорится в статье.

Источник: Daily Telegraph


facebook
Все статьи за сегодня
Статьи по разделам

В России

Спорт

История и культура

Скандалы и происшествия

В мире

Экономика

Война

Разное

Наука и жизнь

Экстремальная ситуация

Ближний Восток

Закон и преступность

Аналитика
Rating@Mail.ru
Inopressa: Иностранная пресса о событиях в России и в мире
Разрешается свободное использование текстов, ссылка обязательна (в интернете - гипертекстовая).
© 1999-2018 InoPressa.ru
                                                                                                                                                                                                                                               