Недвижимость олигарха стоимостью в 22 млн фунтов арестована в рамках мер против имущества необъясненного происхождения

Новые полномочия были использованы для ареста многомиллионной недвижимости олигарха в рамках мер против имущества необъясненного происхождения, сообщил министр безопасности Великобритании, пишет The Telegraph.

Через две недели после вступления в силу Акта о незаконных финансах (Criminal Finance Act) 31 января правительство заморозило активы "иностранного олигарха", в том числе "недвижимость стоимостью в 22 млн фунтов", заявил Бен Уоллес.

Олигарх получил "запрос относительно имущества необъясненного происхождения", согласно новому закону. Если данное лицо не сможет объяснить происхождение своих средств, то его британские активы могут быть изъяты государством, сообщает журналистка Анна Михайлова.

"Уоллес не пояснил, гражданином какой страны является олигарх, сказав, что решение об обнародовании этой информации остается за Высоким судом", - говорится в статье.