29 марта 2018 г. Фиона Гамильтон | The Times Нервно-паралитическое вещество нанесли на входную дверь в доме Сергея Скрипаля Скотланд-ярд заявил, что Сергей и Юлия Скприпаль предположительно контактировали с "Новичком" "по месту жительства". Самая высокая концентрация вещества была на входной двери, сообщает The Times. "На двери, к которой на счастье прибита подкова, есть выступающая ручка, за которую нужно потянуть, чтобы ее закрыть. Нападавшие, вероятно, знали, что дверь не закрывается автоматически и Скрипали подвергнутся действию яда, запирая ее", - пишет журналистка Фиона Гамильтон. "В службе столичной полиции сообщили, что расследование сосредоточится на доме, при этом обыски и поиски свидетелей, находившихся поблизости, займут недели или, возможно, месяцы", - говорится в статье. Сержант Ник Бейли, который тоже пострадал от отравления, предположительно осматривал дом. "Следы нервно-паралитического вещества нашли в ресторане Zizzi и в пабе The Mill, куда Скрипали заходили незадолго до того, как потеряли создание. Детективы исключили вероятность того, что на них напали там, из-за более низкой концентрации указанного вещества", - пишет The Times. Полиция не предоставила информацию о временных рамках. Неясно, известно ли следователям, когда именно было применено нервно-паралитическое вещество. "В расследовании участвуют около 250 детективов, занимающихся борьбой с терроризмом. Они просматривают более 5 тыс. часов записей с камер видеонаблюдения и изучают свыше 1,35 тыс. изъятых предметов. Выявлено около 500 свидетелей, взяты сотни показаний", - сообщает издание. В статье также приводятся данные о том, что делали Скрипали перед тем, как их обнаружили в бессознательном состоянии. В частности, в воскресенье, 4 марта, в 9:15 утра автомобиль Скрипаля видели на северной окраине Солсбери. В 13:40 Скрипали приехали на парковку торгового центра Maltings и пошли в паб The Mill в центре города. В 14:20 они пообедали в Zizzi, в 15:35 вышли из ресторана, а в 16:15 в экстренные службы поступило сообщение и спустя считаные минуты на место происшествия прибыли полицейские. Они обнаружили Скрипалей в крайне тяжелом состоянии на скамье рядом с рестораном. Источник: The Times