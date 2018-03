29 марта 2018 г. Джош Рогин | The Washington Post Для Джона Болтона Россия является частью новой "оси зла" "Администрация Трампа, кажется, ужесточает свою позицию по России, но недостаточно быстро для ее нового советника по национальной безопасности", - пишет обозреватель The Washington Post Джош Рогин. "Выступая в прошлом месяце в Высшей школе национальной безопасности имени Дэниела Моргана (Daniel Morgan Graduate School of National Security), Болтон изложил проект своей стратегии ответа на российское вмешательство в президентские выборы 2016 года и на российскую агрессию во всем мире. Болтон не знал, что всего через несколько недель он получит возможность реализовать свою стратегию в качестве высшего внешнеполитического советника президента", - говорится в статье. США должны принять ответные меры в "киберпространстве и других сферах", заявил Джон Болтон, имея в виду наступательные действия против российских агентов, совершивших вмешательство. "Но Болтон не хочет, чтобы Трамп останавливался на этом. Как он объяснил в своих пространных замечаниях, США также должны отреагировать на ряд проступков России: ее поддержку Сирии, альянс с Ираном, подрыв санкций против Северной Кореи и координацию действий с Китаем в противостоянии Западу", - пишет Рогин. С точки зрения Болтона, Россия является частью более широкого ряда проблем, с которыми надо бороться в комплексе. Противники Америки представляют собой сеть, взаимодействующую сложными путями. Болтон утверждает, что Россия и Китай "выступают в качестве второго пилота друг для друга" в ООН и "фактически у них есть территориальное разделение труда во всем мире". По словам Болтона, российско-иранский альянс в Сирии представляет угрозу для всего региона, что означает, что США не могут находиться в доверительных партнерских отношениях с Россией в борьбе с терроризмом. "Это российское проникновение на Ближний Восток имело весьма значительные последствия, - сказал он. - Они сотрудничают с самым важным спонсором терроризма в мире". В общей сложности Болтон считает, что перед Трампом стоит ряд проблем и вызовов, которые представляют собой "счета за бездействие предыдущих администраций, время оплаты по которым подошло под его руководством". Источник: The Washington Post