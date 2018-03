29 марта 2018 г. Дэвид Л.Стерн | The Washington Post Она была украинской Жанной д'Арк. Теперь ее обвиняют в подготовке заговора в Киеве "Два года назад Надя Савченко, украинская вертолетчица, взятая в плен пророссийскими войсками на востоке Украины, вернулась из плена домой, где ее шумно встретили как героиню, - напоминает Дэвид Л.Стерн в The Washington Post. - Сегодня она снова за решеткой - только на этот раз ее туда поместили украинские власти". "Савченко арестовали на прошлой неделе по обвинению в подготовке кровопролитного государственного переворота, подразумевавшего убийство президента Петра Порошенко и других высокопоставленных чиновников, - говорится в статье. - Украина славится своей бурной политической жизнью, но даже украинскую общественность поразили взлет и падение Савченко". 15 марта генпрокурор Юрий Луценко обвинил Савченко в подготовке нападения на парламент с применением гранатометов и минометов с целью свергнуть правительство. "Неделю спустя парламент собрался, чтобы выслушать обвинения Луценко полностью. Луценко включил аудиозаписи и видеозапись, свидетельствующие о том, что Савченко замышляла заговор вместе с Владимиром Рубаном, своим близким союзником и переговорщиком о военнопленных, а также двумя украинскими военнослужащими", - передает Стерн. Журналист сообщает, что Савченко не возразила по поводу содержания записей, но пожаловалась, что они "изъяты из контекста" и являются "провокацией" властей. Она утверждает, что подыгрывала заговору, чтобы разоблачить его. Савченко задержана на два месяца до суда. В случае обвинительного приговора ей грозит пожизненное заключение. "Дело Савченко чревато для украинцев двумя одинаково трудноперевариваемыми сценариями, - говорится в статье. - Либо одна из самых известных в стране фигур намеревалась свергнуть правительство посредством невероятного кровопролития (улики, представленные генпрокурором, говорят, что Савченко была готова к 400 тыс. смертей в рамках заговора), либо украинское правительство готово на невероятные усилия, чтобы устранить одного из своих политических оппонентов". "Ввиду способности Савченко превратить судебный процесс в политическую платформу, властям стоит проявить осторожность и не предоставлять ей слишком удобную платформу для дискуссий", - отмечает Стерн. Источник: The Washington Post