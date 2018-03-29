Воспользуйтесь "Законом Магнитского" для борьбы с российским бандитизмом

В статье "Месть Кремля в Гватемале" Мэри Анастасия О'Грейди справедливо привлекает внимание к решительности, с которой дружки Владимира Путина причиняют ущерб тем, кто говорит "нет" их коррупции, пишут сенаторы Роджер Уикер и Бен Кардин в открытом письме в The Wall Street Journal.

"Многолетние страдания семьи Битковых - нападения, преследования и, наконец, заключение в гватемальских тюрьмах после бегства из России - поражают своей жестокостью. Однако эта история также обнаруживает гораздо больше правды о глобальной сети сообщничества, которую плетет Кремль, чтобы подавлять принцип соблюдения законности и прав человека за пределами собственных границ", - говорится в письме.

"Как председателя и бывшего председателя Хельсинкской комиссии США, целью которой является защита прав человека во всем мире, нас вдохновляет публикация первого санкционного списка в соответствии с Глобальным актом Магнитского в конце прошлого года. Мы просим администрацию включить в этот список ответственных за вред, причиненный Битковым", - призывают сенаторы.