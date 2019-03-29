Загадочная внешняя политика Дональда Трампа

Ричард Фонтейн, экс-советник скончавшегося сенатора и кандидата в президенты от Республиканской партии Джона Маккейна и глава "Центра новой американской безопасности", раскритиковал в разговоре с австрийским изданием Die Presse личностно-ориентированный подход американского президента и противоречивые сигналы внешней политики США.

"Факт в том, - и это показал пример Северной Кореи, - что прямая, личная коммуникация на высшем уровне пока едва ли увенчалась успехом", - отметил собеседник издания. "В конце 2018 года импульсивный поиск решений в Белом доме, по словам Фонтейна, привел и к тому, что Трамп после телефонного разговора с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом ко всеобщему удивлению объявил о полном выводе американских войск из Сирии, что привело к отставке министра обороны Джеймса Мэттиса. Когда все остыли, Трамп пошел на попятную, заявив: "Теперь там останутся 400 американских солдат вместо 2 тыс.", - передает издание. Тем не менее, военную операцию США в Сирии экс-советник Маккейна считает успешной. "Исламское Государство* ликвидировано, часть Сирии стабилизирована, атака Турции на сирийских курдов предотвращена - и все это с относительно малыми человеческими жертвами и небольшими финансовыми затратами", - указал Фонтейн.

"Противоречивой Фонтейн считает, в первую очередь, политику Трампа в отношении России, - отмечает журналист Буркхард Бишоф. - С одной, риторической стороны, Трамп никогда не говорит ни одного плохого слова о Путине, он выступает за максимальное сотрудничество с Москвой, отказывается от осуждения России в связи с ее вероломным вмешательством в предвыборную кампанию США в 2016 году, так как он, по словам Фонтейна, опасается, что это может подорвать законность его собственного избрания".

"С другой, практической, политической стороны, российская политика правительства Трампа жестче и последовательнее политики любого другого американского правительства с конца холодной войны. Правительство Трампа наложило санкции на российских олигархов, ввело секторальные санкции, оно поставляет смертельное оружие Украине, высылало дипломатов страны и закрывало российские консульства. Поэтому не только россияне задаются вопросом: какую политику, собственно говоря, считать действительной, мягкие заявления Белого дома или жесткие меры правительства. Ответ таков: действительны оба варианта", - считает собеседник издания.

"Противоречивость проявляется и в политике Трампа в отношении Европы: с одной стороны, Трамп устраивает разнос немцам и другим европейцам за то, что они сидят на шее у США и вносят слишком маленький вклад в совместные усилия по обеспечению обороны. "Но одновременно в последнее время ни одно американское правительство не вкладывало в Европу больше средств для сдерживании России и не перебрасывало в Восточную Европу войска и военную технику", - подчеркнул Фонтейн.

Россия, отметил эксперт, в ближайшее время останется важнейшей проблемой внешней политики США. "Россия, по его словам, не прекратит осуществлять внешнеполитические провокации и вмешиваться в демократические избирательные процессы на Западе", - передает издание. "Россия намерена показать свою власть и укрепить свой статус и влияние. Она не изменит своего стратегического подхода - не сделают этого и США", - заявил Фонтейн.