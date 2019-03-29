Женщины вызывали у него отвращение: многовековая тайна личной жизни Фридриха Великого

"Домыслы о сексуальных предпочтениях короля Пруссии Фридриха Великого ходили столетиями, при этом гомосексуальная ориентация "старого Фрица" всегда была очевидной", - пишет журналист немецкого издания Focus Армин Фурер.

Труды историков зачастую многое говорят не только о времени, о котором они пишут, но и об их собственной эпохе. Поэтому, отмечает журналист, целые поколения историков молчали о склонностях прусского короля, правившего своей страной с 1740 по 1786 год и превратившего ее в европейскую державу.

Так, историк Теодор Шидер в написанной им в 1980-е годы почти 550-страничной биографии Фридриха лишь в двух местах мимоходом упоминает его придворного слугу Михаэля Габриэля Фредерсдорффа. "При этом Фредерсдорфф многие годы был приближенным короля - современные историки, читавшие их переписку, не сомневаются в том, что их связывали очень близкие отношения интимного характера, а в молодости между ними была сексуальная связь", - говорится в статье.

"У некоторых историков вызывают подозрения и близкие отношения Фридриха с другом юности Хансом Херманном фон Катте. Фридрих, страдавший от строгого воспитания своим отцом Фридрихом Вильгельмом, которого прозвали "королем-солдатом", хотел бежать с фон Катте в Англию, - повествует издание. - После того, как молодых людей поймали при попытке побега, король заставил своего сына наблюдать за казнью своего друга. Фридрих Вильгелм называл наследного принца не только женственным, но и "содомитом". Это понятие раньше использовали для обозначения людей с гомосексуальной ориентацией".

"Наряду с Фредерсдорффом особенно близкие отношения связывали Фридриха и с его берейтером Дитрихом Фрайхерром фон Кейзерлингом. В записях одного военного советника из окружения Фридриха значится, что ни один любовник не может общаться приятнее и любезнее, чем Фридрих общается с Дитрихом", - передает Фурер.

Среди слуг Фридриха, пишет издание, вероятно, всегда присутствовали миловидные молодые люди. "По словам историка Евы Цибуры, при дворе ходили слухи, что когда Фридрих хотел предаться любовным утехам с каким-нибудь пажом, он, проходя мимо, бросал носовой платок".

Первым, кто открыто рассказал о сексуальных склонностях Фридриха, был философ Вольтер, который некоторое время был тесно связан с королем. "Он имел обыкновение называть Фридриха Luc - если прочесть наоборот, получится слово Cul, которое переводится с французского как "зад", - отмечает Фурер.

"Очевидно, Фридриху было важно создать гомоэротическую атмосферу и во дворце Сан-Суси. (...) Присутствие женщин во дворце Сан-Суси было нежелательно. В частности, это касалось и супруги Фридриха Елизаветы Кристины, жениться на которой его заставил отец. (...) Как только Фридрих стал королем, он отправил Елизавету Кристину во дворец Шёнхаузен в Берлине", - повествует издание.

"Фридрих испытывал отвращение к женщинам и был неспособен спать с ними", - заявил несколько лет назад историк Вольфганг Бургдорф. "Утверждение его врача о том, что король был бесплодным из-за некой травмы, естественно, было ложным. То, что он получил эту травму из-за своих многочисленных любовных приключений с женщинами, звучало абсурдно уже для его современников из числа приближенных", - говорится в статье.

При этом, отмечает Фурер, Фридрих не имел ничего общего с образом надушенного и идеально одетого гея. "Король имел обыкновение носить свою засаленную форму до тех пор, пока она не стояла от грязи или почти распадалась на части. Он пренебрегал и ежедневным мытьем, в результате чего от него часто исходил неприятный запах", - пишет журналист.

"Сам Фридрих, в отличие от своего брата принца Генриха Прусского, который также был геем и не скрывал своих склонностей, был достаточно закрытым в том, что касалось его сексуальной ориентации", - указывает издание.

Во времена Фридриха гомосексуализм был под строгим запретом. В 1730 году в Потсдаме был казнен мужчина по имени Андреас Лепш. Его преступлением была его сексуальная ориентация. "Казнь оплатил король Фридрих Вильгельм, отец Фридриха, - пишет Focus в заключение. - Говорят, что своему молодому сыну из-за его склонностей он также намекал на самоубийство".