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29 марта 2019 г.
29 марта 2019 г.

Марлене Патсалидис | Kurier

Украшения-контрацептивы: скоро можно будет предохраняться с помощью сережек?

"Ученые тестируют новую форму контрацепции: спектр доступных методов, возможно, пополнят контрацептивные украшения", - сообщает австрийское издание Kurier.

Ученые из Технологического института Джорджии разработали технологию, с помощью которой в организм женщины c помощью специального покрытия, нанесенного на украшение (серьги, часы или, например, кольца), поступают гормоны, препятствующие беременности. "Как пишут ученые в научном журнале Journal of Controlled Release, первые тестирования показали, что контрацептивные украшения могут снабжать их обладательницу достаточным количеством гормонов для того, чтобы оказывать контрацептивное действие", - передает журналистка Марлене Патсалидис. Однако, отмечает издание, клинические исследования на людях пока не проводились - ученые тестировали новый метод на животных, в частности, на ушах свиней.

"Чтобы имитировать поведение женщины, которая снимает украшение перед сном, ученые оставляли специальные пластыри на коже животных в течение 16 часов и снимали их на 8 часов", - говорится в статье.

Поскольку ношение украшений зачастую является частью повседневной жизни женщин, "эта технология может облегчить применение медикаментов", отмечает Марк Праусниц, профессор Школы химической и биомолекулярной инженерии при Технологическом институте Джорджии.

Технология украшений-контрацептивов основывается на действии трансдермальных пластырей, которые используются для доставки в организм различных лекарственных веществ, поясняет издание. Они клеятся на кожу и высвобождают вещества, которые через кожу попадают в организм. На этом принципе основывается, например, действие никотиновых и противозачаточных пластырей. "Преимущество контрацептивного украшения исследователи видят в его меньшем размере. Так, площадь нанесенного на украшение покрытия составляет около 1 кв.см., в то время как размер противозачаточного пластыря чаще всего составляет 4,5 на 4,5 см", - сообщает Kurier.

Источник: Kurier


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