Украина: кандидаты, которые не прельщают ни Европу, ни Россию

"Ни военачальник Петр Порошенко, ни газовая принцесса Юлия Тимошенко, ни комик Владимир Зеленский, похоже, не находят одобрения в глазах Евросоюза или России. Это единственное, в чем сходятся взгляды Брюсселя и Москвы накануне первого тура президентских выборов на Украине. В воскресенье будет разыграна судьба этой страны с населением 42 млн человек, традиционно разрывающейся между российским влиянием и европейскими ценностями, которая совершила свою революцию в 2014 году, чтобы принять последние. На заднем плане находится третий крестный отец, который намерен всей своей мощью надавить на этот регион: США. Не имея возможности эффективно двигаться за кулисами, три державы с тревожным ожиданием наблюдают за разворачивающимся шоу, чтобы узнать окончательного победителя", - пишет корреспондент Le Figaro в Москве Пьер Авриль.

"После событий на Майдане, которые привели к власти Петра Порошенко, а затем аннексии Крыма и вооруженного мятежа на Востоке, поддержанного Москвой, Кремль в значительной степени утратил свое влияние в Киеве. Пророссийский кандидат на выборах Юрий Бойко плетется в хвосте опросов общественного мнения, он совершил поездку в Москву 22 марта, где его без особых излияний чувств принял премьер-министр Дмитрий Медведев", - говорится в статье.

"Как следует из публичных заявлений Владимира Путина, он хочет только одного: ухода нынешнего главы государства, которого он обвиняет в нежелании заключить мир с пророссийскими сепаратистскими властями Донбасса, жители которого не будут участвовать в воскресных выборах", - комментирует Авриль.

"В конечном счете, наименее строго оценивают в Москве совершенно не проверенного на опыте Владимира Зеленского. Его успех в опросах общественного мнения Кремль интерпретирует как разоблачение дисфункции украинского общества и намерен извлечь выгоду из такой несостоятельности. Россия не будет отправлять каких-либо наблюдателей на Украину, но уже сейчас ставит под сомнение достоверность выборов,хотя их результаты и без того сомнительные, поскольку в воскресенье вечером Порошенко и Тимошенко, скорее всего, будут утирать слезы.

"Для фальсификаций созданы все условия", - предупреждает Константин Затулин, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по делам СНГ. Российский парламент грозит объявить результаты выборов недействительными", - отмечает Le Figaro.

"Не слишком благожелательно настроен по отношению к трем фаворитам и Евросоюз. Зеленский "коррумпирован и некомпетентен", считает один западный дипломат, подозревающий комика в том, что тот находится на жалованье у олигарха и бывшего полевого командира Игоря Коломойского. К Юлии Тимошенко западные государственные канцелярии испытывают отвращение и недоверие. Главные кредиторы Украины в МВФ критикуют популистский и расточительный характер экономических обещаний этого кандидата. Наконец, Порошенко, чья главная заслуга заключается в том, что европейские коллеги хорошо его знают, но он оказался неспособен сдержать коррупцию в своей стране", - указывает автор статьи.

"Основная цель Евросоюза - не допустить превращения Украины в государство-банкрот, и это полная противоположность тому, чего хочет добиться Россия", - говорит Татьяна Кастуева-Жан, директор Центра России и СНГ во французском Институте международных отношений IFRI.

"Наше партнерство построено на прочной основе", - с удовольствием отметил председатель Европейского совета Дональд Туск на последнем саммите ЕС-Украина в июле 2018 года. Именно это достижение Евросоюз прежде всего стремится закрепить", - резюмирует газета.