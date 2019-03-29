Голанские высоты: "Арабский мир в растерянности перед лицом ревизионизма Трампа"

"Решение Вашингтона признать Голанские высоты суверенной территорией Израиля ставит в неудобное положение союзников США на Ближнем Востоке", - считает корреспондент Le Monde в Бейруте Бенджамен Барт.

"В рассредоточенном порядке, с опозданием и в очень осторожных выражениях арабские страны осудили признание Соединенными Штатами суверенной территорией Израиля захваченных у Сирии в 1967 году Голанских высот. Та манера, в которой они это сделали, много говорит об их смущении и беспомощности. Против ревизионизма Белого дома, подрывающего принцип нерушимости границ, который служит опорой международного правопорядка, государства Ближнего Востока выступают слабым и разобщенным фронтом, что символизирует смену приоритетов в регионе", - пишет автор статьи.

"Согласованные формулировки отражают общее разочарование арабских стран по отношению к мирному процессу с Израилем и их постепенное отстранение от вопроса о Голанских высотах. Хотя Голанские высоты признаны частью "оккупированных территорий", и резолюция ООН 242 требует их полной реституции - от чего всегда отказывался Израиль - этой зоне никогда не уделялось столько внимания, сколько Западному берегу реки Иордан и сектору Газа", - отмечает автор публикации.

"Мы хороним труп, который уже давно умер, - признается ливанский политолог Джозеф Бахоут. - Это конец принципа "земля в обмен на мир", который был положен в основу мирного процесса".

"Осторожность просаудовского лагеря, которая проявилась в том, что в Эр-Рияде ждали до 27 марта, чтобы осветить вопрос о Голанских высотах на первых полосах газет, объясняется также его поляризацией по поводу иранской проблемы. Сдерживание персидского экспансионизма на Ближнем Востоке является первоочередной задачей для Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов, намного более важной, чем арабо-израильский конфликт. Эта настоятельная необходимость подпитывает незаметное сближение этих стран с еврейским государством, которое также враждебно к Тегерану", - указывает Le Figaro.

"Администрация Трампа разделяет их антииранскую линию, поэтому Эр-Рияд и Абу-Даби не могут позволить себе слишком критиковать ее, по крайней мере, публично. Тем более, что эти две столицы склонны умерить свое негодование из-за того, что Сирия находится в союзе с Исламской Республикой и что Голанские высоты являются одной из зон для развертывания протегеранских шиитских ополчений, пришедших на помощь Башару Асаду", - говорится в статье.

"Однако общественное мнение в этих странах, как и во всем арабо-мусульманском мире, остается в основном враждебным к Израилю. Как и в случае признания президентом США Иерусалима столицей Израиля в 2018 году, проамериканские арабские страны оказываются в сложном положении. Хуже того, решение их американского союзника по Голанским высотам подтверждает дискурс про "ось сопротивления", используемый Ираном, который устами своего президента Хасана Рухани радостно изобличил "колониализм" Трампа". - комментирует Барт.

"В своем недавнем твите Роберт Малли, глава Международной кризисной группы, пояснил, что в кулуарах саудовские лидеры говорили о "подарке Башару Асаду, "Хизбалле" (проиранское шиитское ливанское движение) и Ирану ". Подобный парадокс явно не смущает хозяина Белого дома. Его зять, Джаред Кушнер, продолжает работать над планом урегулирования палестинского вопроса, который, согласно утечкам информации, отмечен таким же пренебрежением к параметрам мира на Ближнем Востоке. План разрабатывается уже несколько месяцев, ожидается, что он будет обнародован после израильских выборов 9 апреля. И тогда арабские партнеры Вашингтона окажутся в еще более неудобном положении, чем когда-либо прежде.