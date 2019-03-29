На шахматной доске мировой политики

"Во время вполне возможного второго президентского срока Дональд Трамп может поддаться соблазну заключить сделку с Россией. Европа должна быть к этому готова", - считает журналист швейцарского издания Neue Zürcher Zeitung Ульрих Шпек.

Во внешнеполитических кругах Вашингтона, пишет автор статьи, царит единое мнение относительного одного: "отношения с Китаем - это новая ось, вокруг которой крутится все". Американская внешняя политика перестраивается для того, чтобы устоять перед вызовом Китая.

"Если снова утвердится внешнеполитический реализм в стиле Киссинджера - при котором мир на шахматной доске будет упорядочиваться по правилам, обусловленным конкуренцией крупных держав, - США, например, могут прийти к выводу, что их основной стратегический интерес заключается в том, чтобы отделить друг от друга Россию и Китай и не столкнуться со сплоченным автократическим блоком", - считает Шпек.

Такая стратегия по привлечению в собственный лагерь России и изоляции Китая уже проявлялась в начале президентства Трампа, однако его усилия по установлению партнерства с Москвой столкнулись с решительным протестом, в том числе в американском Конгрессе, а подозрение в том, что Путин помог Трампу занять должность президента, сделало его практически недееспособным в отношениях с Москвой. В будущем, после снятия с Трампа обвинений, это может измениться, полагает журналист.

"Уже не на первом, но на вполне возможном втором сроке Трамп может поддаться соблазну заключить сделку с Россией. Как в 1970-е годы Ричард Никсон и Генри Киссинджер пытались углубить раскол между Китаем и Россией с помощью более открытых отношений с Китаем, так и Трамп может попытаться установить стратегическое партнерство с Россией в обход европейцев и без учета их интересов". В результате "на табло реальной мировой политики, где значение имеют только амбициозные и мощные с военной точки зрения державы, Европы не окажется", говорится в статье.

"То, что Европа сама станет такой единой державой маловероятно ввиду многообразия интересов и представлений, что показали последние годы", - отмечает Шпек. Только добившись определенного уровня согласованности, европейцы смогут получить влияние в мировой политике и не станут однажды "жертвами на алтаре американо-российского альянса". "Только когда Европа продемонстрирует свое внешнеполитическое желание созидать, пусть и уступающее с точки зрения силовой политики, она не затеряется полностью в этой новой конкуренции держав", - заключает издание.