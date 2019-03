29 марта 2019 г. Фарид Закария | The Washington Post Венесуэла - то место, где Трамп, наконец, выступит против Путина? "Президент Трамп столкнулся с серьезным испытанием своей внешней политики и решимости в отношении Венесуэлы. Его администрация совершенно четко дала понять, что Соединенные Штаты больше не считают Николаса Мадуро президентом, публично поддержав Хуана Гуайдо, главу Национального собрания Венесуэлы, в качестве временного лидера страны. Трамп дошел до того, что призвал венесуэльских военных не выполнять приказы Мадуро. Эти заявления намного мощнее, чем "красная линия", которой президент Барак Обама обвел вокруг президента Сирии Башара Асада", - пишет обозреватель The Washington Post Фарид Закария. "Пока что давление Трампа не сработало, - подчеркивает он. - Мадуро окопался, и венесуэльские военные не отказались от его поддержки. (...) Венесуэла - сложная, разделенная страна, и Мадуро, как наследник наследия Уго Чавеса, пользуется некоторой поддержкой в бедных и сельских районах. Но гораздо более важной в укреплении режима является открытая и существенная поддержка со стороны России. В настоящий момент Москва признает, что отправила военнослужащих в Венесуэлу. В минувшие выходные в страну прибыли два российских военных самолета, на борту которых находилось около 100 человек. И это - только последний из серии шагов Москвы по укреплению Мадуро". Закария напоминает, что в последние несколько лет "Россия предоставляла пшеницу, оружие, кредит и наличные деньги" правительству в Каракасе, а общая сумма инвестиций России в Венесуэлу оценивается в 20-25 млрд долларов. "В настоящее время Россия контролирует почти половину нефтяной дочерней компании в США, Citgo, которая является основным источником доходов правительства. Венесуэльские военные используют почти исключительно российскую технику", - сообщается в статье. "Венесуэльский гамбит представляется лично значимым для президента России Владимира Путина, - отмечает обозреватель. - В последние годы, когда экономика Венесуэлы пошла на спад, а политическая нестабильность возросла, даже большинство российских компаний покинули страну, сочтя ее слишком рискованной. Но, как пишет Владимир Рувинский в отчете для Wilson Center, российский контролируемый государством нефтяной гигант "Роснефть" продолжил и даже усилил свою поддержку Мадуро". "Другими словами, Путин идет ва-банк со своей поддержкой Мадуро. Он делает это отчасти для того, чтобы поддержать старого союзника, и потому, что это вносит свой вклад во влияние России на мировые рынки нефти, но, прежде всего, потому, что это способствует главной цели внешней политики Путина - формированию глобальной антиамериканской коалиции стран, которая может помешать целям США и ознаменовать начало более многополярного мира. Усилия Путина, похоже, направлены на то, чтобы подкалывать Соединенные Штаты, которые развернули в 1823 году доктрину Монро, предупреждая иностранные державы о держаться подальше от Западного полушария", - пишет Закария. "Большой вопрос для Вашингтона звучит так: позволит ли он Москве посмеяться над еще одной красной линией, начертанной США? Соединенные Штаты и Россия заняли противоположные, несовместимые позиции по этому вопросу. И, как и в случае с Сирией, существует опасность, что, если Вашингтон не подкрепит свои слова делами, через год мы станем свидетелями консолидации режима Мадуро, поддержанного российским оружием и деньгами". "Администрация заняла жесткую позицию в отношении российского участия в Венесуэле. "Россия должна уйти", - заявил сам Трамп. Но это необычное заявление из уст Трампа, который почти никогда не критиковал Путина и часто поддерживал Россию в больших и малых делах. (...) Настоящая загадка вот в чем: почему Трамп не хотел каким-либо образом противостоять Путину по какому-либо вопросу? - вопрошает Закария. - И станет ли Венесуэла тем моментом, когда Трамп, наконец, положит конец своей политике умиротворения?" Источник: The Washington Post