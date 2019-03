29 марта 2019 г. Дэн Салливан | The Washington Post Трамп не был "мягким" в отношении России. Он жестче, чем Обама "Теперь, когда расследование Мюллера завершено, мы можем покончить с упорными и ошибочными утверждениями о том, что кампания президента Трампа состояла в сговоре с россиянами с целью его избрания. Аналогичным образом мы должны покончить с еще одним упорным и пагубным аспектом о том, что президент и его администрация "мягки" в отношении России", - пишет на страницах The Washington Post республиканец Дэн Салливан, представляющий в Сенате США Аляску. Также он является членом Комитета по вооруженным силам и председателем Подкомитета по боеготовности. "Этот нарратив постоянно пропагандировался целым рядом бывших должностных лиц администрации Обамы (...),а также распространялся гоняющимися за громкими заголовками национальными СМИ - которые пытались рассоединить действия самого президента и политику администрации Трампа в отношении России. Они делали это, понося президента за его слова, но не признавая его заслуг по поводу действий его администрации", - указывает автор публикации, добавляя, что "именно действия, подкрепленные властью и силой, которые в конечном итоге и имеют значение в мире международной политики, а не резкие заявления в стиле Обамы. И это особенно верно, когда речь идет о Путине". "После того, как Россия вторглась на Украину в 2014 году, украинские лидеры отчаянно запросили у президента Барака Обамы оборонительные противотанковые системы, которые могли бы отразить вторжение российских танков Т-72 на востоке Украины, - повествует Дэн Салливан. - В 2015 году члены сенатского Комитета по вооруженным силам - демократы и республиканцы - призвали Обаму удовлетворить эту просьбу, чтобы помочь Украине защитить себя. Обама отказал. Вскоре после вступления в должность Трамп изменил этот курс, и у украинцев теперь есть системы противотанкового оружия Javelin производства США. Российским танкистам сегодня есть о чем беспокоиться. Администрация Трампа также заменила сдержанность Обамы в отношении развертывания войск США вблизи России полным принятием Инициативы по обеспечению европейской безопасности. Всего за два с лишним года пребывания в должности Трамп запросил на нее более 17 млрд долларов по сравнению с 5 млрд долларов, запрошенными в последние три года пребывания Обамы на посту президента. В результате тысячи военнослужащих США вместе с другими союзниками по НАТО были дислоцированы в Польше, Прибалтике и Норвегии для сдерживания дальнейшей экспансии России". Сенатор указывает и на известные события на Ближнем Востоке, а также на то, что "администрация Трампа и республиканцы в Конгрессе обратили вспять выхолащивание наших военных, резко увеличив финансирование" вооруженных сил. Боеспопобность возвращается. Стратегия национальной обороны Трампа явно отдает приоритет России и Китаю как растущим великим державам, на которые должны реагировать наши вооруженные силы и нация". "Наконец, Трамп предпринял решительные действия, чтобы задействовать инструмент американской мощи, которого Путин боится больше всего: энергию США. Я никогда не забуду встречу, на которой присутствовал и я, между сенатором Джоном Маккейном и известным российским диссидентом, который сказал нам, что первое, что Соединенные Штаты могут сделать, чтобы подорвать позиции Путина это "производить больше американской энергии", - пишет автор. Сегодня, считает он, "Соединенные Штаты вновь являются мировой энергетической сверхдержавой, производящей больше возобновляемых источников энергии, нефти и природного газа, чем любая другая страна на Земле, включая Россию и Саудовскую Аравию". "Так что да, Трамп и его администрация однозначно были жесткими по отношению к России - в большей степени, чем его предшественник. Факты - упрямые вещи, и когда дело касается России и Владимира Путина, действия оказываются важнее слов", - резюмирует автор публикации. Источник: The Washington Post