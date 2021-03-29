До 300 немецких политиков и активистов оказались под прицелом кибератаки, в совершении которой подозревается ГРУ

"По информации Bild, в последние недели в Германии проходила масштабная кибератака на политиков и важную инфраструктуру. Проводилась она российской военной спецслужбой ГРУ и ее хакерской группировкой Ghostwriter".

"Целью атаки стали от 200 до 300 немцев, среди них как минимум 7 депутатов бундестага и 31 депутат ландтага, а также политические активисты и неправительственные организации", - сообщает издание со ссылкой на "два независимых друг от друга источника в западных спецслужбах и ответственной за работу спецслужб Парламентской контрольной комиссии (PKGr)".

"Источник в немецких службах безопасности сообщил Bild, что недавно была выявлена запланированная фишинговая атака (шпионская атака на компьютеры с помощью мошеннических электронных писем) на депутатов бундестага. По данным других западных спецслужб, речь идет о крупной атаке", - говорится в публикации.

"По данным немецких служб безопасности, при выявлении атаки были обнаружены данные о рабочих, деловых и личных электронных адресах различных депутатов бундестага. Спецслужбы убеждены, что эти данные планировалось использовать для целенаправленной шпионской акции - и целенаправленной дискредитации политиков и активистов".

"Речь также шла о целенаправленной краже личных и политических аккаунтов в соцсетях", - рассказал в разговоре с Bild один из членов парламентской комиссии. По его словам, в Польше был случай, когда российское ГРУ похитило аккаунт одного из депутатов партии "Право и справедливость". "Потом там публиковались фотографии обнаженной женщины-политика, которые были у депутата на мобильном телефоне".

"Вывод члена парламентской комиссии: "То, что они планировали здесь осуществить, - это не пустяк, это посягательство!".

"Администрация бундестага сообщила в ответ на запрос Bild, что как минимум не было "непосредственной атаки на инфраструктуру немецкого бундестага", - передает издание.

"Источник в Парламентской контрольной комиссии (PKGr), ответственной за спецслужбы, сообщил Bild, что комиссии известно о значительном увеличении числа хакерских атак России на Германию. Как на политические цели, так и на экономику".

"Недавно стало известно, что российские хакеры обеспечили себе долговременный доступ к данным немецкого производителя вакцины Biontech в Европейском агентстве лекарственных средств EMA. К тому же в феврале был раскрыт гражданин Германии Йенс Ф., передавший план здания бундестага государственным органам России. Тогда заказчиком была также военная спецслужба Кремля ГРУ".

"У ГРУ есть целая армия хакеров. Несколько лет назад она состояла в основном из" фрилансеров", но последние два года ГРУ вовлекает их в свои командные структуры и формирует армию хакеров. Она тесно связана с такими же армиями Китая и Ирана. Атаки осуществляются по всему миру, отчасти с распределением задач", - пишет Bild.