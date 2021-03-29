Москва тянет руки к фирмам и военным технологиям в Германии

"Немецкие органы безопасности бьют тревогу: Россия не только ведет кибервойну с Германией и Западом - Москва также целенаправленно тянет руки к немецким патентам, технологиям и все чаще к целым компаниям", - пишет немецкий таблоид Bild.

"Цель - модернизация пришедшей в упадок, отчасти сильно отстающей в технологическом плане военной промышленности. По информации следователей и спецслужб, для этого российские спецслужбы сами целенаправленно действуют на территории Германии", - говорится в публикации.

"Ведь "без западных технологий немногого можно добиться", сказал в разговоре с Bild бывший руководитель немецкой разведслужбы. "Россия уже давно не знает границ", - сказал другой источник".

"Конкретно, по информации Bild, речь идет прежде всего о модернизации крупных боевых систем - в том числе российской ракетной техники, начиная от обычных крылатых ракет и заканчивая ракетамми с ядерной боеголовкой. "Российские исследования в области космоса и ракетной техники отстают, многое из того, что президент Владимир Путин выдает за чудо-оружие, устарело, не подлежит серийному производству - или попросту выдумано", - заявил немецкий эксперт по ракетной технике, отлично знающий Россию".

"Недавний пример: в Гамбурге в начале марта - по большей части незаметно для общественности - отделением верховного земельного суда, отвечающего за рассмотрение дел, связанных с шпионажем, были осуждены два предпринимателя с юга Германии. (...) Оба поставляли в Москву станки и химикаты, которые планировалось использовать для производства ракетного топлива".

"После нападения на Украину и аннексии Крыма в 2014 году товары, которые можно использовать как в гражданских, так и в военных целях, находятся под действием эмбарго и не могут экспортироваться в Россию, - указывает издание. - Конкретно речь идет о 15 станках (стоимостью 8 млн евро), которые в период с 2015 по 2018 год через подставные фирмы (...) были контрабандой переправлены российскому оружейному заводу в сибирском городе Екатеринбург".

"Генеральный прокурор и высший земельный суд Гамбурга убеждены, что вся операция была организована российскими агентами в Германии: они считают, что идею, подставные компании и осуществление сделки можно связать лишь с инициативой и действиями российской разведки", - говорится в статье.

"Еще в январе прошлого года также в Гамбурге был осужден ныне 71-летний предприниматель Владимир Деканов, директор фирмы SPA Sonderprojekte. (...) Его обвинили в том, что он контрабандой переправил в Россию в обычном багаже 4,5 кг высокоопасного вещества декаборан. К тому же Деканов продавал специальные прессы. Химикаты и прессы предназначались для производства ракетного топлива и компонентов ракет".

"Мы исходим из того, что российские спецслужбы целенаправленно обращаются к российским и российско-германским предпринимателям и поручают им использовать свои деловые связи, чтобы закупать на Западе товары, экспорт которых ограничен", - сказал один из следователей.

"По информации высокопоставленных сотрудников западных спецслужб, с 2018 года россияне активно пытаются "добывать критические компоненты и продукцию в Германии и других западных странах и обойти действующий контроль экспорта".

"И Россия все чаще выбирает новые пути, - указывает Bild. - Благодаря олигархам и долям в западных предприятиях покупаются целые фирмы. (...) Бывший высокопоставленный сотрудник немецкой спецслужбы так описывает целевые компании для таких приобретений: "Это касается фирм, обладающих знаниями и опытом в производстве стратегически важной продукции военного назначения". В качестве примеров он назвал "современные конвенциональные боевые системы, но в основном химическое оружие и ракетные системы для ядерного оружия".

"В настоящий момент немецкие и прежде всего американские спецслужбы бьют тревогу по поводу запланированной продажи российским олигархам заводов по производству алюминиевых изделий Rheinfelden. Убыточные заводы планируется продать российскому концерну РУСАЛ, принадлежащему кремлевским олигархам Олегу Дерипаске и Виктору Вексельбергу. Оба значатся в американских санкционных списках, а их имущество в США заморожено".

Заводы Rheinfelden обладают 70 патентами, отмечает издание. "РУСАЛ является одним из поставщиков российской оборонной промышленности. Эксперты опасаются, что так российская оборонная промышленность сможет в будущем пользоваться важным немецким ноу-хау", - передает Bild.