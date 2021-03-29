Тоскливое настроение российских космонавтов через 60 лет после Юрия Гагарина

"(...) 12 апреля 1961 года, выведя первого человека на орбиту на один час и сорок восемь минут, СССР поразил мир. В разгар холодной войны Москва оказалась на первом месте и возобновила гонку с американцами за покорение космоса. "Мы решили полететь на Луну не позже конца этого десятилетия", - объявил вскоре после этого Джон Кеннеди в ответ на советский подвиг. Майор Гагарин со своей улыбкой и медалями немедленно отправился в пропагандистское турне с посещением великих мира сего, от Фиделя Кастро до Елизаветы II. Благодаря ему "отсталый" Советский Союз, победивший нацистов, но опустошенный войной, наконец поднял голову!" - пишет специальный корреспондент Le Figaro в городе Гагарин Ален Барлюэ.

"Шестьдесят лет спустя российские космонавты, дальние наследники этой эпопеи, утратили боевой дух. С момента основания престижного космического сословия в начале 1960-х годов к нему присоединились 124 человека, в том числе только 4 женщины. Произошедший три десятилетия назад распад СССР стал для них ударом. Российская космонавтика, безусловно, достигла больших успехов, особенно благодаря ракете-носителю "Союз" для запуска спутников, пилотируемым полетам и дозаправке космических станций ("Мир" до 2001 года, затем Международная космическая станция (МКС) с 2011 года. Но в настоящее время российское космическое завоевание переживает полный упадок по мере того, как накапливаются трудности: плохое управление, отсутствие стратегического видения, промышленные и финансовые проблемы, коррупция, последствия международных санкций, в то время как давление конкурентов все возрастает. Американцы, а теперь и китайцы...", - говорится в статье.

"Остается ностальгия по пионеру космоса, погибшему в 34 года в результате крушения своего истребителя МиГ-15. Однако среди подрастающего поколения легендарный ореол Юрия Гагарина постепенно тускнеет. Тем не менее, в город, названный его именем, каждый год приезжают его страстные почитатели, чтобы вновь разжечь пламя памяти в его день рождения 9 марта, а также в славный день 12 апреля, когда он взлетел в небо на борту корабля "Восток-1", - указывает автор репортажа. "В сфере пилотируемых полетов Юрий Гагарин остается величайшей фигурой, как Нил Армстронг в изучении Луны", - отмечает экс-космонавт Сергей Крикалёв, совершивший шесть космических полетов в период с 1988 по 2005 год (суммарное время пребывания в космосе 803 дня), обладатель высоких званий "Герой Советского Союза" и "Герой Российской Федерации". "Пусть даже сегодня мы меньше говорим о космосе, пусть даже приоритеты изменились, нам важно приехать сюда, - подчеркивает 62-летний Крикалёв, который возглавляет пилотируемые космические программы госкорпорации "Роскосмос". "Лучший способ вспомнить Гагарина - это продолжить то, что он начал шестьдесят лет назад", - сказал он.

"(...) В то время я проходил военную службу на Урале. Нас подняли по тревоге рано утром и включили нам радио. Мы подумали, что была объявлена война. А потом сообщили о полете Гагарина. Тогда я не мог представить, что когда-нибудь стану космонавтом", - вспоминает 80-летний Виктор Савиных, совершивший три космических полета в период с 1978 по 1988 год (суммарное время пребывания в космосе 252 дня), дважды удостоенный звания "Герой Советского Союза". В 1985 году он успешно участвовал в одной из самых опасных - и самых секретных - миссий советской космической саги: речь шла о взятии под контроль орбитальной станции "Салют-7", которая после аварии стала неуправляемой", - говорится в публикации.

"Наши главные проблемы сегодня? У нас нет ни нового космического корабля, ни новой ракеты. Мы не смогли попасть на Луну. Мы пытаемся отправить туда станцию и делаем попытки попасть на Марс. Но мы не очень активны. Перестройка и распад СССР вызвали огромные последствия. Наши лучшие специалисты ушли. Сергея Королева (отца советской космонавтики) больше нет", - подчеркивает Виктор Савиных.

"(...) С 2011 года, когда закончились полеты челночных космических аппаратов, единственным средством добраться до МКС стали ракеты-носители "Союз". Но эта очень прибыльная монополия закончилась в прошлом году после запуска ракеты-носителя Falcon 9, разработанной американской компанией миллиардера Илона Маска Space X и ее корабля Crew Dragon. Теперь возникла неопределенность, - комментирует журналист. "Эксплуатация МКС продлена до 2030 года. Наша федеральная программа рассчитана до 2025 года. После этого нам уже некуда будет отправлять наших космонавтов. Без станции не будет пилотируемых полетов", - тревожится Иван Моисеев, эксперт Института космической политики. "Мы больше не лидеры. У нас нет четкой космической программы", - со своей стороны сетует 64-летняя женщина-космонавт Елена Кондакова, совершившая два полета в космос в 1994-1995 и 1997 годах (суммарное время пребывания в космосе 178 дней)".

"Мы отстаем, есть США, Китай, который за последнее время добился невероятных успехов, и Европейское космическое агентство, - указывает она. Чтобы придать новый импульс освоению космоса, Россия недавно объявила, что объединяет усилия с Китаем для совместного проекта по созданию "международной лунной научной станции". В 2015 году "Роскосмос" был переформатирован, и его бюджеты были сокращены. Но, как это ни парадоксально, космическая группа изо всех сил пытается использовать свое финансирование. Вызывает критику управление госкорпорацией со стороны ее главы Дмитрия Рогозина, бывшего вице-премьера, близкого к Владимиру Путину. Кончилось тем, что глава Кремля решил отправить его в отставку, - пишет Le Figaro. "У "Роскосмоса" есть стратегия: прикрывать реальную ситуацию историями о больших космических успехах, которые должны быть достигнуты после 2030 года", - утверждает эксперт Иван Моисеев.

"Несмотря на официальные выступления, "покорение космоса больше не является приоритетом, - сожалеет Елена Кондакова. В феврале встревоженные российские космонавты опубликовали коллективное письмо с критикой снижения качества их подготовки и низкой заработной платы. В этом году к космическому сословию присоединятся четыре новых участника. Их престиж будет уже не таким, как прежде. Взгляд российского общества изменился, - отмечает Барлюэ. "Для нашего поколения они были героями, обитателями небес, - говорит Елена Кондакова, бывшая участница полета на орбитальной станции "Мир" и специалист на американском корабле "Атлантис". "Теперь считается, что они выполняют такую же работу, как и любая другая, но немного более рискованную, только и всего", - добавляет она.