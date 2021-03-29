"В начале 2000-х Путин создавал себе имидж либерала"

"Бывший олигарх Михаил Ходорковский живет в изгнании в Лондоне. В интервью французской газете Le Point он прогнозирует, что президент России усилит репрессии до президентских выборов 2024 года".

"(...) Для власти Владимира Путина прямой угрозы нет. С другой стороны, ситуация продолжает ухудшаться, и если эту тенденцию не удастся переломить, то к моменту президентских выборов в 2024 году она окажется очень слабой. Тогда существует риск, что он прибегнет к еще более суровым репрессивным средствам, чем те, которые мы знаем сегодня, - считает Михаил Ходорковский. - (...) Революционный сценарий 1917 года не повторится. Современная Россия не потерпит большого числа погибших. Фактически, чтобы власть пошатнулась, достаточно было бы выхода на улицы Москвы 500 тыс. человек. В масштабах страны для этого потребуется мобилизация от 2 до 4% населения. Что сейчас происходит в Белоруссии".

"(...) Прекратите сравнивать опросы по поводу сильной поддержки Путина, проводимые на Западе и в России. Когда вы видите, что человека могут арестовать за "ретвит" сообщения, это дает вам представление об атмосфере недоверия в России. Согласно исследованиям общественного мнения, более 80% опрошенных опасаются, что их опознают спецслужбы. В 1989 году румынский диктатор Чаушеску был свергнут народным восстанием в том же регионе, где тремя месяцами ранее он получил 99% поддержки. Один французский политик однажды сказал мне, что если лидер делает ошибку, то французы протестуют, и он исправляет свое решение. В России люди молчат после одной, двух или трех ошибок, но к четвертой вождь может оказаться висящим на фонарном столбе", - говорит он.

"(...) Путин - высококлассный вербовщик. Когда вы оказываетесь с ним лицом к лицу, он заставляет вас почувствовать, что он разделяет те же ценности, что и вы. Чрезвычайно трудно понять, откровенен он или играет в игру. Однажды в 2001 году во время встречи он сказал мне, что "страна важнее государства". В тот момент я подумал, что он хороший человек, наделенный стратегическим видением. Когда два года спустя я обнаружил уровень коррумпированности его приближенных и, в частности, Игоря Сечина, нынешнего руководителя нефтяной компании "Роснефть", я сказал себе: "Нет! Как это возможно?" Бывший генерал КГБ, присоединившийся к демократическому лагерю, сказал мне: "Михаил, вы же не настолько глупы, чтобы поверить в искренность этого вербовщика?" В начале 2000-х Путин создавал себе имидж довольно либерального человека, ориентированного на европейский образец. В 2012 году, когда он снова стал президентом, он прекратил играть. Он показал свое истинное авторитарное и антизападное лицо, отстаивая ультралиберальный подход в экономической сфере", - утверждает Ходорковский.

"(...) Слабость Путина заключается в том, что его не защищают ни закон, ни институт. Его выживание гарантирует только имидж сильного человека, который он посылает своему окружению. Достаточно подпортить этот имидж, чтобы все усложнилось. Поэтому вся его работа состоит в том, чтобы поддерживать и развивать этот статус. Его вторая слабость связана с тем, что что его основной источник информации основан на сообщениях из ФСБ (бывшего КГБ). Ни на чем другом. Вспомним, что он сказал журналистам, которые пытались встать на защиту арестованного режиссера Кирилла Серебренникова. Он сослался на то, что в переданных ему документах говорится совсем о другом. Раньше он читал западную прессу. Теперь это уже не так. Он убежден, что западные СМИ манипулируют общественным мнением и что независимые российские газеты финансируются американской администрацией", - поясняет собеседник издания.

"Следствием всего этого является то, что окружающие способны на него влиять. Не на его точку зрения, а на ведение дел. Но во время урегулирования разногласий преобладает одно: обогащение нескольких человек. Мне потребовалось много времени, чтобы осознать, что этот клан во главе с Путиным не имел амбиций построить великую Россию, а просто создавал состояния и обеспечивал собственную безопасность", - продолжает он.

"(...) Я разочарован поведением западных стран по отношению к России. Среди них больше нет лидера. Стратегии тоже нет. Они по-прежнему склонны отдавать предпочтение своим экономическим отношениям с Россией. Этика не является господствующей ценностью. Это ошибка, потому что недостаточное осуждение нарушений прав и коррупции в России означает признание того, что они могут развиваться и у них дома. Расследования, проведенные созданным мною Центром "Досье", показывают, до какой степени деньги российской власти стремятся развратить западный политический класс. Цель состоит в том, чтобы создать проблемы внутри этих стран. Во всех смыслах. И это работает. Я связался с немецкими официальными лицами после убийства агентом ФСБ чеченского оппозиционера в парке в Берлине в 2019 году. Я предложил им сделать очень резкое заявление после этого теракта. Один из них ответил: "Я боюсь, между мной и убийцами есть только стены моего дома". И я не мог его успокоить", - рассказывает Ходорковский.

"(...) Против российских элит будут эффективными только персональные санкции. Государства также должны действовать более решительно в поисках средств сомнительного происхождения. Но предстоит пройти большой путь. У вас во Франции закон рекомендует сотрудничать с российскими властями, чтобы определить, имеет ли место отмывание денег. Это не может сработать", - считает он.

"(...) У меня не обязательно должны быть такие же идеи, как у Алексея Навального, но теперь он является политическим заключенным. Я его поддерживаю. Что касается покушения, жертвой которого он стал, некоторые считают, что не было намерения его убивать. Возможно, идея заключалась в том, чтобы отравить его с целью запугивания. Теперь он, вероятно, проведет немало времени в тюрьме. Но я уверен, что Навальный сознательно пошел на такой риск. Путин освободит его после парламентских выборов в сентябре или после президентских выборов 2024 года", - предполагает Михаил Ходорковский. (...)