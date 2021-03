29 марта 2021 г. Эндрю Креймер | The New York Times Россия трубит об экспорте вакцины, но при этом тихо импортирует дозы "Россия с большой помпой приветствовала появление отечественной вакцины "Спутник V" в Латинской Америке и Африке и даже в некоторых странах Европы, называя ее решением проблемы дефицита во всем мире. Однако она была менее громогласна в отношении одной страны, которая также импортирует вакцину: России. Российское правительство передало по контракту производство "Спутника V" южнокорейской компании, которая уже отправила вакцину в Россию. Так же Россия планирует поступить и с компанией из Индии", - сообщает The New York Times. "Хотя масштабы импорта невозможно оценить из-за соглашений о неразглашении, они подрывают некоторые гордо представляемые Россией нарративы о ее роли в пандемии как экспортера вакцин в нуждающиеся страны", - утверждает издание. (...) "Прошлой осенью российские чиновники заявили, что зарубежное производство может частично удовлетворить спрос внутри страны, но хранили молчание об импортировании продукта, который превозносился как триумф ученых страны. (...) В декабре Россия получила два грузовых самолета со "Спутником V" от южнокорейского производителя GL Rapha, и в ближайшие дни компания планирует отправить еще одну партию. По словам индийских дипломатов, индийские производители вакцин также, как ожидается, будут экспортировать разработанную в России вакцину в Россию", - сообщает газета, добавляя, что "(...) в Индии Россия заключила четыре производственные сделки". (...) "Производство вакцины в России начиналось медленными темпами на фоне того, как прошлой осенью производители в течение нескольких месяцев сталкивались с трудностями в приобретении биотехнологического оборудования, которое производится в Китае и которое было в дефиците. (...) Кампания вакцинации в России сильно отстает от кампаний в большинстве европейских стран и США. В России по крайней мере первую дозу препарата получили 4,4% ее населения по сравнению с 10% в ЕС и 26% в США. На прошлой неделе Кремль впервые признал, что нехватка вакцины сыграла роль в решении Путина отложить собственную вакцинацию, чтобы не стимулировать спрос на прививки до того, как они станут широко доступны за пределами столицы", - отмечается в публикации. (...) "Неясно, насколько большую роль сыграет импорт в сглаживании дефицита, ускорении вакцинации и спасении жизней в России. Но он ставит Россию ниже в иерархии вакцинной геополитики - как импортера, а не только как экспортера", - пишет автор публикации Эндрю Креймер. "Однако российские чиновники предпочитают делать акцент на экспорте. "Вакцина для всего человечества", - объявляет сайт Sputnik V. Государственные СМИ обращают внимание даже на относительно небольшие поставки десятков или сотен тысяч доз в зарубежные страны. Более 20 стран начали вакцинацию небольшими количествами доз, предоставленных Россией, включая Аргентину, Венгрию, Боливию, Алжир, Парагвай и другие. Российские чиновники заявили, что большая часть спроса на "Спутник V" в зарубежных странах будет удовлетворяться за счет зарубежного производства", - сообщается в статье. "Но вакцинальный национализм в странах с производственными мощностями, похоже, растет. Контракты на поставку или права на разработку вакцины оказались менее важными, чем контроль за средствами производства, в двух инцидентах (...) на прошлой неделе. Индия, крупный производитель вакцин, на прошлой неделе воздержалась от экспорта почти всех 2,4 млн доз, произведенных частной компанией Serum Institute of India, на фоне того, как число инфекций от коронавируса резко возросло по всей стране. ЕС также принял чрезвычайное законодательство, чтобы ограничить экспорт вакцин - изменение, которое может ограничить британский импорт вакцины AstraZeneca, разработанной в Оксфордском университете, от производителей в блоке", - говорится в статье. (...) "США и Великобритания импортировали вакцины отечественной разработки, произведенные в зарубежных странах. США делали это, в то же время запретив экспорт за границу части доз производства США. Россия импортировала южнокорейский "Спутник V" в декабре на фоне того, как она расширила категории людей, имеющих право на вакцинацию. Дозы прибыли на двух грузовых самолетах Asiana Airlines, согласно заявлению авиакомпании, которая рекламировала свои услуги по доставке грузов холодильного хранения", - передает The New York Times. "В письменных ответах на вопросы корейский производитель GL Rapha заявил, что не может обсуждать поставки из-за соглашения о неразглашении. Компания указала, что в этом году рассчитывает произвести 150 млн доз "Спутника V". Российский фонд прямых инвестиций не ответил на вопросы об импорте в Россию. В написании статьи принял участие Олег Мацнев Источник: The New York Times