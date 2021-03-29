Российский МИД пишет в Twitter о Марсалеке

"Где прячется Ян Марсалек? Комитет по расследованию дела Wirecard обсуждает твит российского дипломата - в нем содержалось предостережение в адрес Германии", - пишет немецкий журнал Der Spiegel.

"По данным новостного агентства dpa, на заседании комитета бундестага по расследованию скандала с компанией Wirecard всеобщее внимание привлек твит российского министерства иностранных дел. В нем идет речь об одной из ключевых фигур скандала, вызванного финансовым мошенничеством, скрывающемся Яне Марсалеке, бывшем члене правления Wirecard".

"Официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова сообщила в Twitter (...): "Не могут не вызывать недоумения продолжающие циркулировать в публичном пространстве ФРГ спекуляции (...) о якобы имевших место тесных связях Марсалека со спецслужбами России. (...) Мы предостерегаем германскую сторону от дальнейшей политизации данного сюжета".

На заседании комитета главный представитель партии СДПГ Йенс Циммерманн прочел вслух это сообщение. "Сегодняшнее заявление российского министерства иностранных дел произвело эффект разорвавшейся бомбы на обсуждениях комитета по делу Wirecard", - сказал он в разговоре с dpa. Уже давно высказываются предположения о связях Марсалека с Россией, а также домыслы о месте его пребывания, отметил Циммерманн. "То, почему российское правительство теперь считает необходимым сделать такой шаг, вызывает новые вопросы. Вместо того, чтобы четко опровергнуть возможные связи, оно, по-видимому, пытается запугать бундестаг в его расследовании", - заявил политик".

"Главный представитель союза ХДС/ХСС Маттиас Хауэр сказал в разговоре с dpa: "Твит российского правительства точно не произведет на нас впечатления. (...)", - передает Der Spiegel.