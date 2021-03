29 марта 2021 г. Кристоф Ройтер и Фиделиус Шмид | Der Spiegel России с любовью "Группа сотрудников ведущих английских университетов занимается пропагандой в интересах Москвы: они дискредитируют гражданских лиц, занимающихся оказанием помощи, и отрицают массовые убийства. Документы раскрывают методы "ученых", - пишет немецкий журнал Der Spiegel. Джеймс Ле Мезюрье, бывший британский военный и основатель организации "Белые каски", скончался летом 2020 года - как полагают следователи, он покончил с собой, повествуют журналисты Кристоф Ройтер и Фиделиус Шмид. Незадолго до его смерти, а также после гибели на человека, главной жизненной задачей которого было спасение жертв сирийской войны, обрушилась волна домыслов и обвинений. "Речь шла о самообогащении и огромной недостаче. Даже свадебное платье супруги Ле Мезюрье якобы было куплено на средства международных спонсоров. Но это было неправдой", - пишет издание. Спустя месяц после его смерти клеветнический документ о нем опубликовала и организация Working Group on Syria, Propaganda and Media. "Эта "рабочая группа" представляет собой свободное объединение ученых из именитых британских университетов. Порой они публикуют материалы по темам, в которых никто из них не является экспертом: так, речь идет о предполагаемой инсценировке Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО) химической атаки в сирийской Думе, об отрицании массового убийства и пыток со стороны режима сирийского правителя или о "белых касках" Ле Мезюрье и теории о том, что это не гражданские лица, оказывающие помощь, а проплаченные актеры", - говорится в статье. "Все эти публикации объединяет то, что они скрываются под маской научной серьезности. Объединяет их и то, что их выводы всегда подтверждают нарратив российской и сирийской пропаганды и создают впечатление, будто разоблачают сговор западных СМИ и политиков", - отмечает издание. "В распоряжении Der Spiegel, BBC и The Times имеется переписка по электронной почте объемом в сотню страниц. Это длившееся несколько месяцев общение члена Working Group Пола МакКига с человеком по имени Иван, которого он принял за российского секретного агента". Эту переписку, пишет Der Spiegel, можно считать "заявлением о готовности работать на российскую спецслужбу". "МакКиг попался на уловку организации, которую он хотел взять на прицел следующей, Комиссии по международному правосудию и подотчетности (CIJA). Один из сотрудников CIJA связался с ним и постепенно заставил МакКига думать, что он общается с российской спецслужбой". CIJA является своего рода противоположностью рабочей группы МакКига, поясняет издание. Задачей организации является поиск доказательств военных преступлений и преступлений против человечности, совершенных в сирийском конфликте. По информации Der Spiegel, сирийский режим активно разыскивает представителей CIJA. "Так же, как у "Белых касок" Ле Мезюрье, у CIJA недавно появилось уязвимое место: предполагаемые нарушения в обращении с деньгами. Доклад Европейского бюро по борьбе с мошенничеством обвинил организацию в недостаточном документальном подтверждении денежных потоков, речь даже шла о фальсификации документов британского министерства иностранных дел. Обвинение в фальсификации уже официально опровергнуто. По словам главы CIJA Билла Уайли, ошибочны и обвинения в финансовых нарушениях". "В ноябре 2020 года Уайли понял, что попал под прицел Working Group (...) и отреагировал нестандартной идеей. Организация CIJA анонимно связалась с МакКигом и предложила ему секретную информацию о самой себе.. (...) Он попался на удочку. Несколько месяцев он переписывался со своим мнимым информатором. МакКиг верил, что имеет дело с российской спецслужбой. (...) В январе он отправлял мнимому представительству российской спецслужбы поздравления с православным Рождеством. Радовался совместной агентской игре, спрашивал, что и кому он должен рассказать, и хотел быть уверенным в том, что его шпионские доклады рассматриваются". "Но на сотнях страниц его материалов нет главного: в неистовых попытках обвинить в химических атаках с применением хлора, массовых убийствах и бомбардировках в Сирии самих жертв речь почти никогда не идет о расследовании происходящего в Сирии. Весь интерес ученого направлен на иностранных журналистов, благотворительные организации или расследовательские группы вроде CIJA, их основателей, руководителей и их возможные уязвимые места". "Так, в случае с основателем CIJA Биллом Уайли МакКиг даже покопался в его семейной истории, разыскал сообщение о смерти матери Уайли, потому что любая подозрительная деталь в его биографии "дает почву для разоблачения его в качестве агента ЦРУ". В своих сообщениях в адрес предполагаемого офицера оперативного отдела "Ивана" он перечисляет, когда у Уайли был роман с какой женщиной, с кем у него есть дети и на плохой ли ноте они расстались". "Что же заставляет МакКига, профессора медицинской статистики, и других ученых британских университетов, далеких от таких тем, с таким пылом посвящать себя клевете на совершенно чужих им людей? - задается вопросом Der Spiegel. - Это не деньги, по крайней мере, Пол МакКиг не проявил к ним интереса. В глубине души он, судя по всему, заинтересован в раскрытии всеобъемлющего заговора британских спецслужб. Он сам неоднократно писал об "информационной военной машине", работающей против собственного населения, которая подрывает парламент и общество "скрытыми манипуляциями". "Даже когда "хороший" журналист, документалист российского канала Ruptly, сообщил, что во время расследования в городе Дума, расположенном в предместье Дамаска, он встретил члена семьи, погибшей во время атаки хлором в начале 2018 года, МакКиг заподозрил в этом "провокацию". Журналист Ruptly "или очень наивен, или что-то задумал". Российской спецслужбе стоит держать его в поле зрения, предложил МакКиг (...)". "Полезные идиоты Асада" - так еще в 2018 году озаглавила газета Times of London свой комментарий том, как члены Working Group поддерживают сирийского диктатора своими конспирологическими мифами. Но то, что в случае с МакКигом и другими может быть искренней, но ложной верой в британско-американский мировой заговор, поддерживается Москвой из абсолютно трезвого расчета. "Белые каски", так решительно очерняемые Россией и командой британских ученых, появились в поле зрения Москвы, лишь когда о них стало известно на Западе". Известность сотен гражданских, пытавшихся спасти жертв сирийских и с 2015 года российских бомбардировок, "сделала их объектом атак прежде всего со стороны российских СМИ: "белые каски" якобы являются джихадистами. И они якобы представляют собой лишь инструмент ЦРУ и британской спецслужбы, используемый для того, чтобы найти повод для военного вмешательства. Химические атаки инсценируются лишь для этой цели. А "белые каски" извлекают внутренности из тел погибших, возвращая их без почек, печени и других органов. К тому же Джеймс Ле Мезюрье, через которого осуществлялась большая часть западной помощи, якобы был агентом спецслужб. (...) Речь шла не о логике, а о том, чтобы добиться прерогативы толкования этой войны и уничтожить репутацию "белых касок" - и их самих, становившихся жертвами целенаправленных "двойных" бомбардировок, когда здания подвергались атаке во второй раз через несколько минут после первого обстрела". МакКиг и его коллеги, вероятно, хотят зайти еще дальше - в Германии. В электронной переписке с "Иваном" МакКиг сообщил, что связался с адвокатами по делу в Кобленце, где идет первый в мире судебный процесс против бывшего представителя сирийского режима: "Не хочет ли кто-то со стороны вмешаться в судебный процесс в Германии или использовать его для того, чтобы дискредитировать CIJA?". "Сам МакКиг заявил в ответ на запрос, что "вообще не уверен" в своих утверждениях. "Вероятно", его сообщения были во многом "приукрашены". Так он якобы хотел способствовать тому, чтобы "источник" выдал больше информации", - пишет Der Spiegel. Источник: Der Spiegel