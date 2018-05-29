Захудалый город, где английская сборная будет играть во время мундиаля, сменил имидж

Обветшавшие советские заводы в Калининграде разрисовали "окнами в провансальском стиле", а жителям запретили выглядывать с собственных балконов

"Россиянам запрещают выглядывать из окон их квартир и выходить на свои балконы во время чемпионата мира по футболу", - утверждает корреспондент The Daily Mail Уилл Стюарт.

"Если они живут в городе, где расположена тренировочная база, их заставляют подписывать документы с обязательствами не фотографировать и не снимать на видео футболистов и даже не "наблюдать" за проезжающими автоколоннами, связанными с праздником футбола. В Калининграде, где в июне будет играть английская сборная, разбитые стекла в окнах заброшенного завода затянуты баннерами, которые должны "приукрасить" городские промышленные руины. На баннерах изображены "окна в провансальском стиле", с розовыми цветами. В Ростове-на-Дону теперь вывешены постеры с изображениями счастливых местных жителей, которые машут из окон запущенных зданий", - говорится в статье.

Автор разъясняет: "Региональных аппаратчиков Путина обвиняют в том, что они превратили объекты ЧМ в современные потемкинские деревни".

"Жители черноморского курорта Геленджик, где разместятся тренировочные базы исландской и шведской сборных, шокированы приказом подписывать обязательства, имеющие юридическую силу, - клятвы не выходить на балконы и не "наблюдать" из окон. Есть опасения, что за неповиновение возможны кары со стороны ФСБ или полиции", - говорится в статье.

По утверждениям газеты, сходные ограничения ожидаются и в других населенных пунктах, где находятся объекты ЧМ.