Сталин хотел установить дипломатические отношения со Святым престолом

Неизвестные до сих пор документы доказывают существование контактов между Ватиканом и советским диктатором Иосифом Сталиным даже на пике "красного террора" в СССР, передает Die Presse.

Как сообщает издание со ссылкой на австрийское католическое информагентство Kathpress и итальянский портал Vatican Insider, на проходившей в Ватикане конференции экспертов-историков из РАН и Папского комитета по историческим наукам итальянским ученым Маттео Луиджи Наполитано были представлены ранее неизвестные документы, датированный 1952 и 1953 годами, о соответствующих тайных переговорах. "Наряду с предложением открыть советское посольство в Ватикане, речь шла, вероятно, о возможном посредничестве Папы Римского между противоборствующими сторонами в холодной войне", - передает издание.

Как сообщается, переговоры в обстановке строгой секретности проходили в резиденции Фальконе Лючиферо ди Априльяно, министра королевского дома при дворе итальянского короля Умберто II. "Советскую сторону представлял итальянский историк-коммунист Амброджо Донини, переговорщиком от Святого престола выступал директор иезуитского журнала Civiltà Cattolica отец Джакомо Мартегани, имевший связи с Папой Пием XII", - говорится в статье.

Согласно документам, 13 февраля 1952 года Донини передал собравшимся предложение Москвы об открытии посольства в Ватикане, задав вопрос о том, почему "Святой престол, одобрив открытие в Ватикане американского диппредставительства, не выступит с таким же предложением в адрес Москвы?" На что Мартегани, признавая важность подобного шага, ответил в том смысле, что "не следует ставить телегу впереди лошади". "Дипломатические представительства открываются после того, как отношения достигают определенного уровня, а не тогда, когда они разрушены", - аргументировал представитель папского престола.

"Мартегани, - передает Die Presse, - не сразу отверг предложение Москвы - он указал на возможность последующих шагов после конкретных действий со стороны советского правительства. После смерти Сталина 5 марта 1953 контакты оборвались".

Как отметил Наполитано на конференции историков в Ватикане, согласно документам, "восточной политике", проведение которой Святой престол начал в 1970-е годы, предшествовала инициатива Москвы по поддержанию диалога.

Как сообщает католическая пресс-служба AsiaNews, в ходе конференции в Ватикане московский историк Евгения Токарева указала на то, что контакты между Святым престолом и Кремлем существовали даже на пике "красного террора" в период с 1935 по 1940-е годы.