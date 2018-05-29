Минимум 200 случаев обмана в ведомстве по делам иностранцев в Берлине

Как показало расследование, проведенное телерадиокомпанией земель Бранденбург и Берлин (RBB), в ведомстве по делам иностранцев в Берлине на протяжении нескольких лет закрывали глаза на поддельные документы и обман в выдаче карт пребывания на территории ЕС, передает немецкое издание Focus.

С помощью поддельных документов и фиктивных браков карту пребывания получили более 200 нигерийцев. Сейчас в Берлине зарегистрировано около 2,5 тыс. выходцев из Нигерии.

Выдача карт пребывания происходила всегда по одному сценарию: в берлинское ведомство по делам иностранцев обращалась супружеская пара, где жена являлась португалкой, а муж нигерийцем, и подавала заявление на получение специальной карты пребывания для членов семьи гражданина страны-члена ЕС, которая предоставляла гражданину Нигерии право на въезд и пребывание в Германии.

При этом все предоставляемые документы были поддельными. Свидетельства о заключении брака чаще всего заранее подделывались в Нигерии, а трудовые договоры и справки о зарплате португальской "жены", как правило, связанной с наркосредой и специально прилетавшей из Португалии для подачи документов, составлялись бывшей владелицей одного из борделей в Берлине. За таким изощренным подходом скрывается международная криминальная банда, говорится в статье.

Заявления таких "супружеских пар" чаще всего одобрялись. При этом в семи случаях заявление для своего нигерийского мужа под разными именами подавала одна и та же женщина из Португалии, передает издание.

Сотрудники ведомства обращали внимание на несостыковки в документах и несколько раз сообщали об этом руководству, однако, по информации RBB, подозрения сотрудников оставались без каких-либо последствий.

Тем не менее, в управлении Сената Берлина по вопросам внутренних дел опровергли обвинения в бездействии руководства миграционного ведомства и заявили, что учреждением были приняты меры по проверке подозрительных случаев. Городской прокуратурой было проведено расследование по делу международной банды. Против сотрудников ведомства следствия не велось, сообщил RBB представитель управления Сената по вопросам внутренних дел Мартин Паллген.