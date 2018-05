29 мая 2018 г. Мишель Зилио | Globe and Mail Хотя его страна жестко выступает против российской агрессии, премьер-министр Эстонии не отменит пакт с партией Путина "Премьер-министр Эстонии не отменит широкое соглашение о сотрудничестве с "Единой Россией", партией президента Путина, хотя эстонское правительство публично занимает жесткую позицию противодействия российской агрессии в странах Балтии", - пишет корреспондент The Globe and Mail Мишель Зилио. "В эксклюзивном интервью The Globe and Mail премьер-министр Эстонии Юри Ратас преуменьшил связи своей Центристской партии с "Единой Россией", заявив, что заключенный 14 лет назад "протокол" о сотрудничестве двух партий сейчас неактивен", - говорится в статье. "Если я сказал, что он неактивен, то его больше не существует", - заявил Ратас в понедельник в интервью в Оттаве, куда прибыл по случаю 100-летия независимости Эстонии. "Хотя Ратас уверяет, что протокол никогда не применялся на практике и, вероятно, никогда не будет применен, его советник по связям с общественностью Иоханнес Мерилай сказал нашей газете, что протокол не был аннулирован официально. Мерилай замялся с ответом на вопрос, почему соглашение не дезавуировано, отметив: "Это партийная политика", - передает корреспондент. Со своей стороны, премьер-министр Канады Трюдо в понедельник заявил журналистам, что "вполне" поддерживает объяснения эстонского премьера о соглашении Центристской партии с "Единой Россией". "Мы очень близки к Эстонии в ее подходе к России и в ее обеспокоенности Россией", - сказал Трюдо. Источник: Globe and Mail