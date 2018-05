29 мая 2018 г. Эндрю Рот | The Guardian Мать всех рек: как Волга объединяет такую разную Россию Чемпионат мира по футболу для многих иностранцев станет первой встречей с городами на Волге, отличающимися друг от друга и далекими от туристических улиц Москвы и Санкт-Петербурга, отмечает корреспондент The Guardian Эндрю Рот, совершивший круиз по Волге на борту теплохода "Александр Невский". "Объединяет их российский ответ Миссисипи - Волга, нить, проходящая сквозь Поволжье, которое десятилетиями привлекало художников и исследователей, ищущих среди его крестьян и бурлаков подлинную Россию", - пишет Рот. Журналист признается, что преследовал ту же цель: "Москва и Санкт-Петербург избрали глобализированные вкусы и тщательное городское планирование, но что с другими городами России - ее сердцем?" "Каждый русский человек должен хотя бы раз в жизни проплыть по Волге", - сказала автору блокадница Маргарита Петровна за ужином, состоящим из спагетти и тушеной говядины. Рот рассказывает, что совершил плавание на нижней палубе. "Мы отплыли от Казани в сумерках, громкоговорители на судне играли военный марш "Прощание славянки. Вдалеке из темноты поднимались бело-голубые минареты мечети Кул-Шариф", - повествует журналист. Более 500 лет назад Казань была столицей мусульманского ханства, соперничавшего с Москвой. По словам автора статьи, и по сей день в Казани идет борьба за религиозную и этническую идентичность: "Государство продвигает официальный верноподданнический ислам, за которым следит религиозный комитет. Москва подталкивает Казань к сокращению в школах уроков татарского языка, из-за чего местные активисты негодуют, хотя и тщательно избегают открытого конфликта". "Речь не о том, чтобы взять курс против России, а о борьбе с инерцией, борьбе за нашу культуру как равную, - сказала искусствовед и поэт Розалина Шагеева, которая пишет на русском и татарском. - Что мы за народ без нашего языка?" Мечеть Аль-Марджани - первая в городе каменная мечеть и единственная, что оставалась открытой в Советском Союзе. Для имама Мансура-Хазрата Джалялетдина связь между религией и государством естественна - что иллюстрируют портреты Владимира Путина и других чиновников в его гостиной, говорится в статье. "Да, в конституции говорится, что религия отделена от государства, но наш народ верующий", - сказал он корреспонденту The Guardian. При коммунизме, по его словам, люди верили в партию, а когда та исчезла, вера привела их в мечети. "Как можно отделить народ от его правительства? Это непозволительно", - считает имам. На следующий день "Александр Невский" прибыл к плотине у Жигулей. Журналист Брюс Чатвин, в 1982 году проплывший по реке с немецкими ветеранами и вдовами, писал, что плотины "превратили эту мать всех рек в цепь застойных внутренних морей цвета черной патоки". "Но внутри огромных шлюзов наступает величественный момент, когда металлические ворота расходятся и открывают взгляду холмы, усеянные елями и соснами или вымирающую прибрежную деревню, подобно фотографии в ржавой раме", - пишет Рот. "В дни расцвета Самары, которые миновали столетие назад, местные торговцы обогатили ее с помощью городской зерновой биржи, а по темпу роста город сравнивали с Чикаго", - отмечает автор статьи. В центре около 140 кварталов с историческими деревянными или деревянно-кирпичными зданиями. С ростом интереса девелоперов к ценной недвижимости в центре усилились и народные попытки остановить признание деревянных домов непригодными и поджоги. "Люди не понимают, какая это ценность, - сказал местный журналист и активист Андрей Кочетков. - Они говорят о Европе, но не осознают, что у них есть вокруг". Кочетков основал "Том Сойер фест" - волонтерский фестиваль по восстановлению пришедших в упадок домов. "Единственное правило? Политики не могут воспользоваться им для фотосессии", - говорится в статье. В Свято-Богородичном Казанском монастыре на другом берегу реки журналист пообщался с монахом Дмитрием Воскресенским - "суровым, но с хорошим чувством юмора", - которому поручено разводить осетровых. Воскресенский родился на Урале и до того, как принять постриг, служил в ракетных шахтах за Полярным кругом. Предприятие Воскресенского еще небольшое, но он создал его с нуля, путем проб и ошибок научившись создавать насосные системы и выучив азы морской биологии. "По его словам, рыбоводческое хозяйство только начинает выходить на самоокупаемость и давать икру", - пишет Рот. Волга некогда изобиловала осетром, но каскад плотин перекрыл традиционные нерестилища. По словам Воскресенского, его конечная цель - восстановить популяцию. "С умеренным ежегодным ростом, по его оценкам, это займет примерно 500 лет", - сообщает журналист The Guardian. В Волгограде автор статьи оказался в День Победы. Парад, по его словам, был намного сдержаннее московского. "На площади не появилось никаких межконтинентальных баллистических ракет, и единственным удовольствием был диктор, бесконечно раскатывавший звук "р", представляя установку залпового огня "Торнадо", шедшую мимо гостиницы "Интурист" к площади Павших борцов", - описывает Рот. Настоящее представление началось потом, когда десятки тысяч совершили паломничество на Мамаев курган. "Из-за крутизны холма создавалось впечатление, что шествие балансирует на вершине горного хребта. Координаторы не подпускали отклонившихся от пути детей к траве, где находится часть братской могилы погибших на холме солдат", - передает журналист. Шесть дней в году закон позволяет называть Волгоград Сталинградом. Ностальгия по имени Сталина растет, отмечается в статье. Но у Валерии Петровны, каждый год поднимающейся на Мамаев курган в память об отце, другое мнение. "Я думаю, нам в общем хватило того времени, и я не вижу особых причин возвращаться", - сказала она. Возвращаясь к путешествию на судне, Рот приводит слова одного из пассажиров - владельца гаражей в Самаре Михаила, который превозносил Волгу и Казань. "В России действительно такого больше нигде нет, - сказал тот. - Конечно, мы в какой-то мере отличаемся от них, вся эта история с религией, но разве нельзя не посетить этот город и не испытывать гордость за историю и судьбу, которая свела вас вместе?" Источник: The Guardian