Двадцать лет назад французские депутаты проголосовали за признание армянского геноцида

29 мая 1998 года Национальное собрание высказало свое мнение о признании Францией геноцида армян путем голосования по законопроекту, принятому в окончательном чтении в 2001 году. По случаю этой 20-летней годовщины Le Figaro напоминает о трагической судьбе сотен тысяч армян, убитых во время Первой мировой войны в рамках плана истребления, осуществленного Османской империей.

Предметом множества исторических дебатов стали цифры, иллюстрирующие масштаб злодеяния, пережитого этим христианским меньшинством Османской империи. От 600 тыс. до 1,2 млн армян были убиты в Османской империи между весной 1915-го и осенью 1916 года. В Анатолии, сегодня представляющей собой срединную часть Турции, перед началом Первой мировой войны проживало примерно 1,5 млн армян, напоминает журналист Алексис Феерчак.

Геноцид начался 24 апреля 1915 года в Константинополе. Сотни армянских почетных лиц были арестованы и в последующие дни казнены по приказу министра внутренних дел Талаат-паши. Начиная с этой даты османскими властями проводилась политика депортации и истребления армянского населения, отмечает автор.

Мужчины призывного возраста были казнены, женщины, старики и дети депортированы, в частности, в Дейр-эз-Зор, сегодня это провинция Сирии, расположенная вдоль Евфрата, и в другие концентрационные лагеря, находившиеся прямо в пустыне. В этих маршах смерти многие умирали в пути от истощения, голода, жажды, под ударами своих палачей. Выжившие были обращены в ислам, принудительно выданы замуж и проданы в рабство, говорится в статье.

О запланированном характере геноцида свидетельствует телеграмма Талаат-паши от сентября 1915 года: "Правительство приняло решение уничтожить всех армян, проживающих в Турции. Необходимо положить конец их существованию, какие бы преступные меры ни пришлось принять. Не надо считаться ни с возрастом, ни с половой принадлежностью. Угрызениям совести здесь не место".

Многие наблюдатели - дипломаты и миссионеры - стали свидетелями массовых убийств, информация о которых подхватывалась прессой стран-союзниц, где изобличались "преступления против человечности и цивилизации" и фигурировали заявления о том, что виновные будут наказаны. В 1916 году Аристид Бриан, тогдашний председатель Совета министров и министр иностранных дел Франции, выступил против "чудовищного проекта истребления целого этноса". Эмоции были сильны, но средства воздействия, в разгар войны, были ограничены. Тем не менее, были предприняты военные вмешательства с целью прийти на помощь армянам, со стороны русских в апреле 1915 года в Ване и французов в Муса-Даге в июле 1915 года, указывает журналист.

"По правде сказать, только в 1980-е годы западное общественное мнение снова вспомнило об этом геноциде, по инициативе Армянской церкви и молодых активистов третьего поколения", - заключает сайт Hérodote.

Турция, признавшая гибель в боях не более 500 тыс. армян, а также их насильственную депортацию, продолжает опровергать существование каких-либо стремлений к истреблению армян с ее стороны и выступает против использования термина "геноцид", сообщает Феерчак.