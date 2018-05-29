Происходит процесс выпроваживания арабов со сцены

По мнению Элиаса Санбара, палестинского историка и писателя, посла Палестины в ЮНЕСКО, палестинская власть Махмуда Аббаса увлеклась борьбой за преемственность и стала заложницей своего соперничества с "Хамасом". Интервью с экспертом записал журналист Le Temps Луи Лема.

"Признание Соединенными Штатами Иерусалима в качестве столицы Израиля многим представляется благоприятным моментом для того, чтобы "перевернуть страницу". В опустошенном регионе не лучше ли было бы с палестинской точки зрения учитывать новые реалии?" - спросил журналист.

"В реальности так называемый "новый взгляд" состоит в слепой приверженности упоению силой, - ответил Санбар. - У Трампа нет никакого желания урегулировать ближневосточный вопрос, он думает только о своем электорате и основывает политику на сумбурных милленаристских теориях. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху думаешь лишь о том, как избежать тюрьмы и исправить свою плохую репутацию. В этом деле просматривается лишь одна идея: я могу делать все что вздумается, когда соотношение сил мне благоприятствует".

"Вот уже 70 лет, как появление Израиля сопровождается исчезновением Палестины. С тех пор мы присутствуем при исступленной попытке изловчиться так, чтобы палестинцы окончательно и полностью ушли со сцены. Ясно, что это не срабатывает", - считает эксперт.

"Между тем происходящее сегодня в таких странах региона, как Сирия, Ирак, Йемен, - это такая же попытка выпроводить арабов со сцены. И процесс зашел очень далеко. Многие арабские страны, являвшиеся движущими силами истории, уже никогда не будут такими, какими мы их знали", - посетовал историк.

"Палестинцев спасло то, что мы были изгнаны "к себе домой". Данное пространство говорило на нашем языке, имело с нами общую кухню и музыку, у него была та же литературная история... Принципиально важно то, что мы никогда не были высланы, поставлены в чуждые условия. Это позволило нам сплотиться в изгнании, и это сейчас пытаются разрушить", - пояснил Санбар.

"По сути, палестинская власть Махмуда Аббаса затрагивает вопрос о секторе Газа сквозь призму своих отношений с "Хамасом", а не с населением. Тот факт, что "Хамас" решил оседлать волну гнева гражданского общества, был совершенно предсказуемым. Но совершенно нестерпимо видеть страдания населения сектора Газа, которое ощущает себя покинутым как "Хамасом", использующим его в качестве заложника, так и палестинской властью, не заботящейся о нем", - комментирует писатель.

"Охлаждение наиболее сильно выражено в Рамаллахе. Многие люди начитают подумывать, что не стоит двигаться с места. Пусть израильтяне нас присоединят, а через несколько лет мы потребуем соблюдения гражданских прав!" - передает Санбар.

"Палестинская власть погрязла в корыстных побуждениях, связанных с преемственностью, а значит, руководителям не до мыслей об оккупанте. Некоторые полагают, что в нужный момент они возьмутся за решение проблемы, что совершенно неочевидно, поскольку внутренний кризис ослабляет весь палестинский лагерь. Знаете, существует некая преступная близорукость. Такое впечатление, что израильтяне действуют по принципу: "Будь что будет". Если они встанут на ноги, мы их разгромим, если они будут сопротивляться, мы спровоцируем новую войну... Беспрестанно слышны разговоры об американском мирном плане, но фактически план возникнет лишь тогда, когда США будут уверены, что такой-то палестинский лидер готов его подписать. На данный момент они не могут отыскать такого лидера", - утверждает собеседник издания.