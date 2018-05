29 мая 2018 г. Бен Ротенберг | The New York Times Стефанос Циципас находит баланс между своими греческими и русскими корнями, чтобы сделать карьеру в теннисе Стефанос Циципас, сын грека и русской, полагает: корни в двух несхожих культурах - фундамент его многообещающей карьеры в теннисе, пишет журналист The New York Times Бен Ротенберг. "Очень важно, что у меня было и второе происхождение, что в мою жизнь вплелись две разные культуры - греческая и русская, - сказал Циципас. - Это дало мне совершенно другой взгляд на жизнь". Автор сообщает, что Циципас, которому сейчас 19 лет, за год поднялся с 205-го места на 39-е в мировом рейтинге. "В прошлом Циципас был первой ракеткой среди юниоров, совсем как его мать Юлия Апостоли, в девичестве Сальникова. Когда-то считалось, что она станет одной из лучших теннисисток в истории СССР", - пишет автор. "После того, как она вышла замуж за Апостолоса Циципаса, ее любовь к теннису сосредоточилась на ее детях", - пишет издание. "Поверьте: мой врач, помогавший мне при родах, сказал, что Стефанос появился на свет с высоко поднятой рукой, как теннисист", - сказала Апостоли со смехом. Апостоли сомневалась, что сможет вырастить чемпиона, и тогда его отец выучился на тренера, чтобы привести Стефаноса в ряды профессионалов. "И все же Апостоли сохраняла влияние на его карьеру - ей хотелось обеспечить, что его работа останется четко структурированной, в духе известной ей советской этики", - пишет издание. "Я очень расстраивалась, когда на тренировках не было правильной разминки или по ходу возникали какие-то проблемы с дисциплиной, - сказала Апостоли. - Мы в нашей стране относились к таким вещам очень серьезно. Не только в теннисе; такова культура спорта". Автор сообщает: "Стефанос Циципас сказал, что это влияние выделяло его среди других детей, которые с детства играли в теннис в Греции". "Собственно, мама дала мне большую дисциплинированность при игре в теннис, - сказал он. Думаю, мне это очень помогло - дисциплинированность. А в греческой культуре она встречается не так уж часто, я бы сказал". "У Циципаса этот советский фундамент суровости уравновешивается оптимизмом и позитивным духом, которые он считает заслугой своего отца; когда Стефаносу было 11, отец ушел с работы, чтобы сопровождать его на юниорские состязания", - пишет автор. "Я старался быть профессионалом, быть дисциплинированным, но ездить с папой было приятно. Теперь я понимаю, как это было важно, какую большую роль это сыграло в моей карьере", - сказал Циципас. Свой стиль игры он определяет так: "Уверенность в себе - главное, и это, пожалуй, отражает, что я за человек, как я рос". Источник: The New York Times