Известный политзаключенный объявил в России голодовку

В России - и так считает не только правозащитная организация "Мемориал" - снова есть политзаключенные: люди, некоторые из которых приговорены к драконовским наказаниям за преступления, совершение которых они решительно оспаривают и которые кажутся странными для тех, кто знаком с этими делами, пишет журналист швейцарского издания Neue Zürcher Zeitung Маркус Акерет.

Одним из известных политзаключенных является Олег Сенцов, украинский режиссер из незаконно аннексированного Крыма. С 2016 года Сенцов отбывает 20-летний срок в колонии строгого режима по обвинению в создании террористического сообщества и совершении двух "терактов", передает корреспондент.

Арест Сенцова и обвиняемого по тому же делу Александра Кольченко привлек к себе общественное внимание, однако пользы это не принесло. Процесс призван показать, какие тяжелые последствия имеет даже мирный протест против аннексии Крыма - Сенцовым был организован автопробег. То, что активиста перевели в суровую и далекую колонию на северных отрогах Урала в Ямало-Ненецком автономном округе, вероятно, должно было помешать тому, чтобы место заключения Сенцова стало местом паломничества для его сторонников. Климатические условия отягощают и без того изматывающую, монотонную жизнь заключенного, отмечает Акерет.

То, что две недели назад Сенцов объявил голодовку, несет в себе символический смысл, полагает журналист: в истории российской и советской тюремной системы были подобные нашумевшие случаи. Так, "Мемориал" связал случай Сенцова с делом советского диссидента Анатолия Марченко, который умер от голодовки в 1986 году, требуя освобождения всех узников совести в СССР, передает Акерет.

Украина уже давно пытается организовать обмен заключенными. Так, украинские политики допускают возможность обмена главного редактора РИА "Новости Украина" Кирилла Вышинского на режиссера Сенцова, однако признаков того, что Россия согласится на такое требование, нет, сообщает автор.