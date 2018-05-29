Леонид Волков: "У моей жены всегда наготове собранная для меня сумка в тюрьму"

Леонид Волков, один из ближайших соратников Алексея Навального, рассказал в интервью австрийскому журналу Profil о буднях российского оппозиционера. С ним беседовала журналистка Тесса Шишковиц.

"Аресты стали частью моей жизни. У моей жены всегда наготове собранная для меня сумка в тюрьму. В прошлом году меня арестовывали семь раз. В целом я провел в заключении 95 дней", - рассказал Волков, уточнив, что административный арест оппозиционеры отбывают не в обычной тюрьме, а в спецприемниках, не предназначенных для длительного пребывания. Волков уже дважды отбывал такое заключение по 30 дней. Собеседник издания рассказал, что, находясь под арестом во время президентских выборов, он провел успешную кампанию - рассказал сокамерникам о призывах Навального к бойкоту выборов, и в результате в голосовании приняли участие только 20% арестованных из его камеры, при этом за Путина, по словам активиста, не проголосовал никто.

"Наши опросы показали, что действительно поддерживают Путина и готовы бороться за него 10% населения. 30% считают, что Путин плох для России, но не знают, что они могут с этим поделать. Большинство населения, примерно 60%, не участвуют в политической жизни", - сообщил оппозиционер.

"С Алексеем я работаю семь лет. Мы увеличиваем политическое давление и пытаемся нанести ущерб режиму, где можем", - добавил Волков.

"Что должны делать правительства на Западе? Являются ли санкционные списки против приближенных к Путину олигархов правильным методом?" - поинтересовалась журналистка.

"Абсолютно. Если хочешь причинить ущерб Путину, нужно найти его деньги и их заморозить. Россия экспортирует невероятную коррупцию. Из российской экономики украдены сотни миллиардов долларов и переведены за границу. Эти деньги "припарковывают" у особняков Великобритании, загородных резиденций на Лазурном берегу или пентхаусов в Майями. Честно говоря, Европа и Америка годами вели себя очень толерантно и никогда не спрашивали, как появилось это имущество. Эта толерантность теперь заканчивается. Это очень осложнит жизнь Путину. Последние санкции США против олигархов, например Олега Дерипаски, на многое повлияли. Те олигархи, которые еще не находятся в санкционном списке, в панике. Возникает много трений внутри режима, и это хорошо", - уверен активист.

Волков считает, что стоит заморозить имущество Дерипаски и в Австрии. "Путин не рассматривает своих олигархов как самостоятельных бизнесменов. Он считает их имущество своим собственным. Эти ядовитые деньги отравят и Европу, если не быть начеку", - заявил оппозиционер.

По мнению собеседника издания, лучше накладывать санкции на конкретных людей, а не на всю страну. "Олигархов в России ненавидят. Если их финансовое положение станет опасным, никто не будет против. Дерипаска якобы попросил у Путина компенсации за свои потери. Путину будет тяжело заставить народ принять то, что он должен выручить Дерипаску с помощью денег российских налогоплательщиков", - считает Волков.

Отвечая на вопрос относительно вмешательства России в дела других стран, Волков заявил: "Глупо утверждать, что российское вмешательство в Facebook решающим образом повлияло на американские выборы. Я занимался вопросом российских фабрик троллей. Они пытаются что-то делать - это верно. Однако они достигают не всего. Американцам лучше заняться внутренними причинами избрания Дональда Трампа. Я не сторонник теорий заговора".